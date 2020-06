Un patch speciale in occasione di Udinese-Atalanta alla Dacia Arena

L’Udinese calcio in occasione del match di serie A che la vede opposta all’Atalanta intende omaggiare chi ha lottato e lavorato, in prima linea, contro il Covid-19.

Da qui l’idea di scendere in campo con un patch speciale, applicato sulle maglie su cui compare la scritta: “Grazie infermieri e medici per il vostro impegno”.

Un gesto simbolico e un sincero messaggio di vicinanza, da parte del club friulano, a tutto il personale sanitario per la professionalità e l’autentica vocazione dimostrata dal personale sanitario durante le settimane del lockdown.