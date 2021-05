Premier League (EPL): FBS nuovo main sponsor del Leicester City 

(di Alessandro Giannini) – Con una nota rilasciata sul proprio sito web ufficiale, il Leicester City ha annunciato di aver concluso un accordo di sponsorizzazione da record con la società di trading online FBS.

Il nuovo sponsor ha fatto il suo esordio sulla maglia della squadra inglese nell’ultima partita della stagione contro il Tottenham Hotspur e accompagnerà le Foxes per le prossime tre stagioni. FBS è anche official trading partner del Barcellona.

A partire dalla prossima stagione, l’accordo triennale appena concluso vedrà la società FBS subentrare al gruppo thailandese King Power, attivo nel settore della gestione di negozi duty-free, come main sponsor dei neo campioni della FA Cup 2021.

I dettagli dell’operazione non sono stati resi noti, ma il Leicester ha descritto questa partnership come una collaborazione da record, ciò dunque lascia pensare che le Foxes percepiranno un ammontare di introiti superiore rispetto a quello che fino a quest’anno era stato garantito da King Power, ovvero 12 milioni di sterline a stagione (circa 14 milioni di euro).

Presentata come una delle società di servizi finanziari in più rapida crescita al mondo, FBS si unisce ad Adidas, il marchio di birre Chang, la compagnia di trasporti DHL e la società internazionale di scommesse sportive Perimatch nel gruppo degli sponsor ufficiali del Leicester City.

Susan Whelan, CEO del Leicester City FC, ha così commentato: “Siamo estremamente orgogliosi di iniziare questa partnership con FBS, una delle società di servizi finanziari globali più entusiasmanti e dinamiche.”

A sua volta Yulia Ivanova, CEO di FBS, ha rilasciato in merito le seguenti dichiarazioni: “Espanderà in modo significativo il posizionamento del nostro brand e ci aiuterà a commercializzare il nostro completo portfolio di soluzioni a tutti i clienti a livello globale. Siamo estremamente orgogliosi di collaborare con il Leicester City e di far parte della storia del club negli anni a venire”.