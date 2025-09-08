Altcoin Season 2025 in arrivo: BitMine investe 167 milioni in Ethereum, mentre cresce l’hype su Wall Street Pepe (WEPE)

L’analista di Bloomberg James Seyffart segnala l’inizio di un’altseason guidata dall’aumento delle riserve aziendali, con investimenti record in ETH, BNB, XRP e SUI. Focus anche su ETF multi-asset e sull’espansione strategica del progetto Wall Street Pepe ($WEPE).

“Penso che questa sia la stagione delle crypto alternative. Questa è stata la stagione alternativa”. Con questa affermazione provocatoria, rilasciata durante un’intervista a Milk Road, l’analista di Bloomberg James Seyffart ha offerto una nuova e potente chiave di lettura del mercato crypto attuale.

Mentre, infatti, molti investitori retail percepiscono una fase di stallo, Seyffart sostiene che l’altcoin season del 2025 sia già in pieno svolgimento, ma con una differenza fondamentale: non è guidata dall’euforia dei piccoli trader, bensì da un silenzioso e massiccio accumulo da parte delle tesorerie aziendali (DATCOs), che stanno trattando le altcoin come asset strategici.

La prova: un’ondata di acquisti da parte delle tesorerie corporate

La tesi di Seyffart è supportata da una serie di mosse strategiche da parte di società quotate in bora, che stanno iniettando centinaia di milioni di dollari in altcoin di primo piano. Il vero boom, secondo l’analista, si riflette nelle performance azionarie di queste società, che agiscono come un proxy per l’esposizione alle altcoin.

Gli esempi più recenti e significativi includono:

BitMine (ETH): L’azienda di Tom Lee è in prima linea, avendo effettuato il suo secondo grande acquisto di Ethereum in una sola settimana. L’ultima operazione ha visto l’aggiunta di altri 38.708 ETH per un valore di 167 milioni di dollari, portando la tesoreria totale della società a superare gli 8 miliardi di dollari.

L’azienda di Tom Lee è in prima linea, avendo effettuato il suo secondo grande acquisto di Ethereum in una sola settimana. L’ultima operazione ha visto l’aggiunta di altri 38.708 ETH per un valore di 167 milioni di dollari, portando la tesoreria totale della società a superare gli 8 miliardi di dollari. BNB Network Company (BNB): L’entità quotata al Nasdaq ha recentemente aumentato le sue riserve di 33 milioni di dollari, consolidando la sua posizione come il più grande detentore corporate di BNB al mondo, con un patrimonio di circa 330 milioni di dollari.

L’entità quotata al Nasdaq ha recentemente aumentato le sue riserve di 33 milioni di dollari, consolidando la sua posizione come il più grande detentore corporate di BNB al mondo, con un patrimonio di circa 330 milioni di dollari. Un trend diversificato (XRP & SUI): Il fenomeno non si limita a ETH. Ad agosto, la società giapponese Gumi ha annunciato un acquisto di XRP da 17 milioni di dollari, mentre Galaxy Digital sta supervisionando un programma di tesoreria da 450 milioni di dollari per SUI.

Queste operazioni dimostrano che le aziende stanno trattando le principali altcoin non come scommesse speculative, ma come componenti fondamentali della loro strategia finanziaria a lungo termine.

Il futuro degli ETF su altcoin: fondi multi-asset contro scommesse singole

Nonostante questo forte interesse, Seyffart rimane cauto sulla possibilità di vedere a breve un’ondata di ETF spot su singole altcoin, sul modello di quelli per Bitcoin. Sottolinea che è improbabile che questi prodotti generino lo stesso livello di domanda, poiché i grandi investitori istituzionali tendono a evitare di concentrare il rischio su un’unica, volatile altcoin.

Invece, si aspetta che a guadagnare terreno saranno i prodotti che combinano più asset. Un esempio è la recente richiesta di Canary Capital per un “ETF sulle criptovalute di fabbricazione americana”, progettato per includere un paniere di asset con legami con gli Stati Uniti, come XRP, SOL e ADA. Questo approccio multi-asset è più in linea con le strategie di diversificazione tipiche della finanza tradizionale.

Un’altseason che fa volare anche prevendite come quella di Wall Street Pepe ($WEPE)

L’analisi di James Seyffart ci invita a riconsiderare cosa significhi “altcoin season” nel 2025. L’era dell’hype puramente retail sta lasciando il posto a una fase di accumulo più matura e capital-intensive, guidata da entità corporate che trattano le altcoin come asset strategici.

Sebbene i prezzi dei singoli token possano non ancora riflettere questo cambiamento con rally parabolici, le fondamenta si stanno consolidando. Questa “altseason istituzionale” è un fenomeno più silenzioso, ma potenzialmente più sostenibile, che sta gettando le basi per la prossima grande ondata di crescita del mercato, costruita su una domanda reale e a lungo termine.

Mentre le istituzioni si muovono con strategie ponderate, l’ecosistema retail continua a innovare, con progetti emergenti che stanno attirando sempre di più l’attenzione degli investitori che intendono diversificare gli asset che compongono i propri wallet crypto.

Wall Street Pepe ($WEPE) è un esempio di progetto che unisce la cultura meme a una strategia sofisticata. Dopo aver costruito una solida base su Ethereum con oltre 79.000 detentori di wallet, il progetto si sta ora espandendo su Solana per sfruttarne la velocità e i bassi costi.

Il punto di forza del token $WEPE risiede nella sua utility: i detentori del token ottengono accesso a un gruppo esclusivo, chiamato “Wepe Army”, dove vengono condivisi “alpha calls” e strategie di trading.

Dopo esser stato protagonista, lo scorso anno, di una delle prevendita di meme coin di maggior successo di sempre (con oltre 70.000 milioni di dollari raccolti), il token WEPE è stato lanciato all’inizio del 2025 su Ethereum. Ora, dopo i numeri stratosferici registrati dopo il listing sugli exchange, sta operando un espansione strategica verso la chain di Solana.

L’espansione su Solana è gestita da un’innovativa meccanica buy-and-burn: ogni acquisto del token $WEPE su Solana, infatti, innesca un burn di un valore equivalente di token su Ethereum. Questo sistema previene la diluizione dell’offerta e crea scarsità, allineando gli interessi di entrambe le community.

