UEFA EURO 2024: impatto economico e opportunità di investimento

L’attesissimo campionato di calcio europeo, UEFA EURO 2024, ha ufficialmente preso il via venerdì 14 giugno a Monaco di Baviera. Questo evento sportivo di portata internazionale non solo cattura l’attenzione degli appassionati di calcio, ma offre anche opportunità significative per gli investitori e l’economia globale.

Impatto Economico

Stadi, ristoranti, alberghi e trasporti beneficeranno di un notevole aumento del turismo e dei consumi. Inoltre, gli investimenti infrastrutturali necessari per l’evento stimoleranno l’economia locale attraverso la creazione di posti di lavoro e l’incremento della spesa pubblica.

Opportunità di Investimento

Tra i titoli da monitorare Alibaba (BABA) – main sponsor dell’evento con Aliexpress – che cerca il rilancio della propria immagine contro il suo concorrente primario, il colosso del commercio online Temu. Questa è per il gruppo Alibaba una grande occasione per ritornare alla ribalta dopo la crisi domestica cinese dovuta proprio ad un’inflazione che stenta a crescere e con una banca centrale che prova a rilanciare l’economia del paese. Il titolo Alibaba, seppur si trovi in un trend discendente, potrebbe beneficiare di un’ipotetica ripresa futura dell’economia cinese trovandosi ora a livelli di prezzo bassi rispetto agli anni precedenti. Il titolo si trova ora attorno ai 74 dollari per azione sul NYSE e i suoi minimi assoluti gravitano nella forchetta di prezzo 58-68 dollari, prezzi relativamente vicini considerando che i suoi massimi, quelli del 2020 si trovano oltre i 300 dollari. Qualora ci fosse una ripresa, il titolo avrebbe un enorme margine di crescita futura; pertanto, questa mossa di marketing potrebbe far puntare i riflettori sul titolo, disponibile per i mercati occidentali proprio sul NYSE. Ricordiamo inoltre che tra i main sponsor troviamo anche Alipay, sempre facente parte del gruppo Alibaba.

Un altro brand che potrà approfittare della visibilità internazionale di UEFA EURO 2024 è Adidas (ADS) che gioca in casa e si presenta come main sponsor sportivo dell’evento tenuto interamente in Germania, mercato che al momento soffre per via delle condizioni macroeconomiche relativamente precarie dovute ad un rallentamento provocato dagli alti tassi di interesse.

Inoltre, le città ospitanti vedranno una crescente domanda di alloggi; gli investitori immobiliari potrebbero cogliere l’opportunità di acquistare o sviluppare proprietà nelle vicinanze degli stadi o delle aree turistich. Hotel, ristoranti e servizi di accoglienza avranno un aumento della clientela e per questo sarà da tenere monitorato il titolo Booking.com (BKNG), anch’esso sponsor dell’evento. Il titolo quotato in Usa rende da inizio anno oltre il 10%, un andamento in linea con l’attuale contesto di mercato. L’incremento dei viaggi richiederà miglioramenti nei trasporti pubblici e nelle infrastrutture stradali. Le aziende che operano nel settore dei trasporti potrebbero beneficiare di questa spinta, così come quelle specializzate in logistica e servizi correlati.

Fair Play Finanziario

È importante notare che la stagione 2023/24 è una fase di transizione per il nuovo Fair Play Finanziario. Le squadre partecipanti devono dimostrare di non avere debiti insoluti e di aver pagato i conti. Questo aspetto è cruciale per garantire la sostenibilità finanziaria nel mondo del calcio e per mantenere un ambiente competitivo e trasparente.

Gli investitori e gli analisti finanziari dovrebbero monitorare attentamente gli sviluppi dell’evento e considerare strategie mirate per massimizzare i benefici. La combinazione di miglioramenti infrastrutturali, incremento del turismo e nuove opportunità di investimento rende questo evento non solo una celebrazione del calcio, ma anche un catalizzatore economico di grande importanza. (fonte: XTB)