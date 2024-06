Range Rover entra nella famiglia dei partner del torneo di Wimbledon

Range Rover ha annunciato la sua partnership ufficiale con i The Championships di Wimbledon: per la prima volta in assoluto, il più antico torneo di tennis di sempre, si unisce al più importante brand di SUV di lusso al mondo.

I The Championships sono l’evento sportivo britannico estivo per eccellenza. Visto da milioni di persone in tutto il mondo, il prestigioso torneo del Grande Slam sarà supportato, per la prima volta, da Range Rover come Official Vehicle Partner per il 2024. Con il passaggio da Jaguar a Range Rover, il sostegno di JLR ai The Championships, estenderà la sua durata ad oltre un decennio.

Range Rover è un puro esempio di modernità mozzafiato, raffinatezza senza pari e ineguagliabili capacità su strada e in off road, frutto di oltre cinquant’anni di evoluzione, nel corso dei quali, ha offerto ai suoi clienti, in tutto il mondo, i più lussuosi SUV di sempre. Ogni Range Rover è disponibile in versione electric hybrid plug-in, mentre la prima Range Rover completamente elettrica sarà rivelata entro l’anno.

La flotta, che comprende le versioni più recenti electric hybrid plug-in di Range Rover e Range Rover Sport, sarà utilizzata per il trasferimento dei giocatori, dei loro team e degli ufficiali di gara in tutte le sedi e per tutta la durata dei The Championships. Per massimizzare l’utilizzo della modalità interamente elettrica di oltre 120 km*, verranno utilizzate delle strutture di ricarica locali.

La riduzione delle emissioni dei veicoli è una componente fondamentale dell’impegno ambientale di Wimbledon. La recente infrastruttura di ricarica locale presso l’Indoor Tennis Centre è alimentata da energia elettrica rinnovabile ed è in grado di ospitare un numero sempre crescente di veicoli ibridi ed elettrici; contestualmente proseguono gli step di avvicinamento verso l’obiettivo delle zero emissioni nette entro il 2030 dell’All England Club.

Geraldine Ingham, Range Rover Managing Director, ha dichiarato: “Come iconico evento culturale britannico, seguito da milioni di persone in tutto il mondo, i The Championships rappresentano l’occasione ideale per Range Rover di coinvolgere i nostri clienti globali con uno storytelling creativo, che incarna perfettamente l’eleganza e la raffinatezza dei nostri veicoli e le sinergie tra i nostri moderni brand modern luxury.”

Deborah Jevans CBE, Presidente dell’All England Club che organizza i The Championships, ha dichiarato: “Siamo lieti di continuare la nostra longeva partnership con JLR, annunciando Range Rover come Official Vehicle Partner. Sono particolarmente soddisfatta dell’inclusione nella flotta di un numero significativo di veicoli ibridi plug-in a basse emissioni, con i quali abbiamo l’obiettivo di effettuare il maggior numero possibile di viaggi in modalità EV. Questo è un altro passo avanti verso il nostro traguardo di raggiungere le zero emissioni nette entro il 2030.”

I The Championships di Wimbledon si svolgeranno dal 1° al 14 luglio 2024 presso l’All England Lawn Tennis Club. (fonte: Range Rover)