Trofeo 60° Settecolli IP. Il presidente FIN Barelli presenta gli Internazionali di Nuoto alla stampa

La 60ima edizione del trofeo Settecolli IP/Internazionali di Nuoto è in programma allo Stadio del Nuoto di Roma, da venerdì 21 a domenica 23 giugno. La prima edizione si è svolta nel 1963. Lo Stadio del Nuoto è stato teatro delle Olimpiadi nel 1960, poi mondiale nel 1994 e nel 2009 ed europeo nel 1983 e nel 2022. Le batterie saranno trasmesse in streaming su YouTube e Facebook, le finali in diretta dalle 18.00 su RaiSport HD. Come di consueto è previsto il pre-show a partire dalle 17.15 con, tra gli altri, la partecipazione di Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini, con diretta su YouTube e Facebook. Biglietti, con scontistica per i tesserati FIN, disponibili su Ticketone. Sono iscritti circa 1000 atleti in rappresentanza di 52 Paesi. Tra loro molti campioni e plurimedagliati olimpici e mondiali come i britannici Adam Peaty e Benjamin Proud, Laura Stephens e Freya Colbert, Tom Dean, Luke Greenbank e James Guy, i giapponesi Yui Ohashi e Daiya Seto, l’inossidabile magiara Katinka Hosszú, il tedesco Florian Wellbrock, gli olandesi Arno Kamminga, Tes Schouten, Marrit Steenbergen, la lituana Ruta Meilutyte, il sudafricano Chad Le Clos, Siobhan Haughey di Hong Kong, la canadese Penny Oleksiak, oltre ad altri protagonisti del panorama internazionale. Previsti 20mila spettatori per il sold out di tre giorni. Di rilievo internazionale la presenza della FINP (52 italiani) e di una rappresentativa di Belgio, Gran Bretagna, Spagna e Turchia. Il tutto avallato e riconosciuto dal World Para Swimming. (fonte: Federnuoto)