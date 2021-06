UEFA EURO 2024 ANDRÀ’ IN ONDA SU NOS NEI PAESI BASSI

L’accordo include i diritti per Uefa Euro 2024, attraverso la trasmissione lineare, il digitale e la radio. Il contratto, assicurato dal partner commerciale CAA Eleven, copre anche le qualificazioni ai tornei per i prossimi quattro anni, nonché le finali della Uefa Nations League nel 2023 e nel 2025.

Attraverso questo accordo, NOS aggiunge al proprio portfolio di diritti anche la Coppa del Mondo FIFA 2022, gli Europei femminili UEFA 2023 e le partite di qualificazione della squadra femminile olandese.

Gerard Timmer, direttore generale di NOS, ha dichiarato: “Siamo felici di essere il riferimento per tutti in Olanda per quanto riguarda le partite della nazionale. Eventi sportivi come gli Europei hanno un grande valore di raccordo, per il pubblico olandese e quindi per NOS”.

NOS ha goduto di un forte successo in occasione di Euro 2020, con una media pubblico di oltre 5,4 milioni di spettatori.