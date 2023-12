UEFA Champions League: gli accoppiamenti di Napoli, Inter e Lazio

(di Marcel Andrè Vulpis) – Definiti gli ottavi di finale di UEFA Champions League 2023/24.

Di seguito gli accoppiamenti: Porto (POR)-Arsenal (ING), Napoli-Barcellona (SPA), Paris Saint Germain (FRA)-Real Sociedad (SPA), Inter-Atletico Madrid (SPA), PSV Eindhoven (OLA)-Borussia Dortmund (GER), Lazio-Bayern Monaco (GER), Copenaghen (DAN)- Manchester City (ING) e Lipsia (GER)-Real Madrid (SPA). Andata per tutti i club il prossimo 13 febbraio 2024; ritorno 5 marzo (in entrambi i casi gli orari gara sono da definire).

Sorteggi non semplici per le italiane: il Napoli campione d’Italia in carica (attualmente 5° nella classifica provvisoria) affronterà il più quotato Barcellona (3° nel campionato spagnolo). Lo stesso dicasi per Lazio-Bayern Monaco (2° in Bundesliga). I biancocelesti sono partiti molto male in questo inizio di stagione (tanto da aver conquistato, per il momento, solo l’11° posto). Più abbordabile, per certi versi, il match tra Inter (leader provvisorio dell’attuale classifica di Serie A) ed Atletico Madrid (4° in Liga spagnola).

Nel complesso sono arrivati agli ottavi 4 club iberici (Real Madrid, Barcellona, Real Sociedad e Atletico Madrid), 3 italiani (Inter, Napoli e Lazio), 3 tedeschi (Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Lipsia); 2 inglesi (Arsenal e Manchester City), 1 a testa per Francia (Paris Saint-Germain), Olanda (PSV Eindhoven), Danimarca (Copenhagen) e Portogallo (Porto). Per un totale di 8 nazioni rappresentate nella fase ad eliminazione diretta.

Sempre nella stessa giornata sono stati definiti gli abbinamenti della “UEFA Europa League” 2023/24 (nella foto sopra il trofeo):

La AS Roma ritrova per il 3° anno consecutivo gli olandesi del Feyenoord, il Milan invece affronterà i francesi del Rennes. Andata il prossimo 15 febbraio 2024 (la Roma giocherà il primo match in trasferta, Milan a San Siro), ritorno il 22.

Europa League, i playoff: