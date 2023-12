Macron si lega al Cricket West Indies

In seguito all’annuncio della partnership tra Macron e il “Cricket West Indies”, le squadre maschili ODI e T20I sono state le prime a indossare i loro nuovi kit nella storica serie di partite tra West Indies e Inghilterra, iniziata il 3 dicembre.

I famosi colori granata e giallo, che rappresentano una delle squadre più eccitanti e temute del cricket mondiale, sono caratterizzati dal tema grafico delle palme caraibiche, chiaramente raffigurate sulle nuove maglie della squadra. West Indies è una squadra unica e di fama mondiale, che rappresenta le 15 nazioni di lingua inglese dell’area dei Caraibi.

Il nuovo Game Set ODI è in color granata a girocollo, con bordi manica e dettagli su fianchi e fondo maglia in giallo. All’interno del girocollo il backneck è personalizzato con i colori, il logo di West Indies Cricket, il logo Macron e alla scritta ‘Designed in Bologna’, a certificare ed evidenziare come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato nella sede di Valsamoggia . La parte anteriore della maglia è caratterizzata da un design grafico, tono su tono, con la rappresentazione delle foglie della palma, uno dei simboli del team caraibico. Sul petto, a destra e in giallo, il Macron Hero, a sinistra, lato cuore, lo stemma dei Windies.

Per quanto riguarda la maglia T20I, con collo alla coreana, il giallo oro del sole domina nella parte anteriore e si fonde con il granata, tonalità invece presente in tutta la parte posteriore. L’altro colore del logo di West Indies Cricket, l’azzurro del Mar dei Caraibi, è invece presente insieme al giallo sui bordi manica