U-Power si riconferma title sponsor dello stadio del Monza calcio (Serie A)

Secondo quanto riporta il portale di “SportMediaset“, U-Power si conferma title sponsor dello stadio del Monza calcio (anche in questa stagione in Serie A).

l’U-Power Stadium di Monza tra l’altro si è rifatto totalmente il look. Rifatto completamente tutto il terreno di gioco (con drenaggi e irrigazione) e sono stati aggiunti 30 chilometri di tubi per il riscaldamento. Le zolle saranno posate e cucite. Sarà un campo completamente riscaldato. La parte di terreno di gioco riscaldato sarà di 8.200 metri quadrati. Un terreno di gioco di ultima generazione in stile San Siro. Si sta lavorando inoltre anche per avere già dalla prima partita ufficiale il maxischermo, una grande novità, che verrà posizionato sopra la curva Nord (per una lunghezza stimata di 100 metri quadrati). – fonte: SportMediaset