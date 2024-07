Energetika back jersey partner del Calcio Padova (Lega Pro) per il prossimo biennio

Il Calcio Padova, con la sua storia centenaria e il suo ruolo di simbolo sportivo della città, rappresenta una fonte di ispirazione per i giovani e un punto di riferimento per la comunità. Energetika, da sempre attenta a promuovere uno sviluppo sostenibile e rispettoso dell’ambiente, si unisce con orgoglio a questa squadra, sostenendo non solo il loro impegno sul campo, ma anche i loro sforzi per un futuro più verde.

La partnership con il Calcio Padova permette ad Energetika di continuare a promuovere la cultura della sostenibilità e l’uso delle energie rinnovabili, valorizzando al contempo il patrimonio sportivo e sociale della regione. Questo rinnovo è un segno concreto dell’impegno di Energetika a investire nel territorio e nelle sue eccellenze, contribuendo a un futuro energetico più luminoso e sostenibile per tutti. (fonte: Padova calcio)