Calcio: la Pro Sesto (ex Lega Pro) ceduta ad un fondo privato londinese. I lombardi ripartiranno dalla Serie D

(di Alfredo Mastropasqua) – Nuovo cambio di proprietà. Questa volta tocca alla Pro Sesto, uno dei club lombardi più famosi inserito da sempre nel girone “A” della terza divisione del calcio tricolore. La società biancoblù era guidata dal presidente Mauro Ferrero e da Gabriele Albertini (fratello di Demetrio, ex calciatore-bandiera del Milan e della nazionale). Purtroppo nella stagione sportiva appena terminata il club è arrivato 19° appena sopra l’Alessandria ultima nel girone (per entrambe il passo successivo è stata la retrocessione in D).

La Pro Sesto calcio, che appena due stagioni fa era arrivata ad un passo dalla promozione in Serie B (superata sul filo di lana dalla FeralpiSalò del presidente Giuseppe Pasini) ha ceduto il controllo ad un fondo londinese al termine di un campionato non certo positivo.

«Pro Sesto 1913 è lieta di annunciare l’avvenuta sottoscrizione dell’atto di cessione delle quote di maggioranza del club a Professional Football Investments ltd, fondo privato di investitori internazionali con sede a Londra, nell’intento di dare continuità al progetto portato avanti in questi anni e raggiungere i traguardi auspicati da tutto il movimento bianco azzurro» – con queste parole è stato ufficializzato il passaggio di quote.

Il suddetto annuncio arriva direttamente dalla società lombarda: «Il nuovo management, espressione del socio di maggioranza, farà ingresso nel club nei prossimi giorni e sarà presentato alla città, ai tifosi e alla stampa, una volta espletate le relative formalità burocratiche. L’atto è stato sottoscritto presso lo studio del notaio Andrea Ganelli di Torino, e l’acquirente è stato assistito nella transazione dagli avvocati Stefano Balzola, Cesare Gabasio ed Elisa Torresel dello studio Leading Law di Torino. Marco Scianó (già DG del Piacenza calcio fino a due anni fa, nda) di MergersCorp M&A International ha operato quale advisor dell’operazione».

Dalle prime indagini sul fondo londinese (numero di società 14602689 – Il 18602689) attualmente non esiste un sito dedicato al progetto e sui principali motori di ricerca vi sono soltanto informazioni di tipo commerciale.

Il fondo in esame ha la propria sede legale c/o TMA Legal Hamilton House, 1 Temple Avenue, Londra (Regno Unito, EC4Y 0HA), lo stesso indirizzo dove è presente la sede UK di Silver Legal (presente anche in Lussemburgo), a sua volta collegata ad un pool di avvocati, tra cui spicca la figura di Marco Scagliola, legale di Alba, che, nella prima fase della costituzione del fondo ha avuto il ruolo di direttore della società. Ruolo poi coperto, secondo il portale specializzato in dati societari NorthData, da Ugo Tanda, anch’egli avvocato e partner di Tanda Migliorini & Associates LLP (la società britannica dove ha sede anche il fondo che ha di recente acquisito la Pro Sesto). Come anticipato l’advisor dell’operazione è Marco Scianò, per diversi anni AD della Lega Pro Calcio Servizi, ai tempi della presidenza Ghirelli, e DG del Piacenza calcio (fino a due stagioni fa). Un giovane dirigente/commercialista specializzato in M&A e profondo conoscitore soprattutto del mondo della Lega Pro (terza divisione del calcio italiano).