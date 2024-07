U.C Sampdoria (Serie B) e Banca Ifis saranno ancora insieme nel prossimo campionato

U.C. Sampdoria e Banca Ifis saranno ancora insieme nel prossimo campionato. La challenger bank presieduta da Ernesto Fürstenberg Fassio ha firmato con il club blucerchiato il rinnovo della partnership in qualità di main jersey sponsor, in continuità con il precedente contratto.

L’accordo di sponsorizzazione prevede la presenza del logo Rendimax – il conto deposito dell’istituto bancario (nella foto in primo piano il logo) – sul fronte della maglia da gioco delle prime squadre maschili, femminili e su quella di tutte le rappresentative giovanili.

Banca Ifis, attraverso il brand Rendimax sarà presente anche sui capi di abbigliamento pre-gara e di allenamento della prima squadra maschile, oltre che sui diversi supporti comunicativi e promo-pubblicitari a bordocampo.

Nell’ambito dell’accordo U.C. Sampdoria e Banca Ifis collaboreranno per dar vita a percorsi e iniziative di inclusione sociale e sportiva dei giovani sul territorio ligure, a conferma del forte impegno da parte di entrambe le società nel generare un impatto positivo sulla collettività attraverso lo sport.

«Siamo felici di proseguire il nostro percorso con Sampdoria anche per il prossimo campionato. Il legame tra Banca Ifis, Sampdoria e la città di Genova, dove la Banca è stata fondata oltre 40 anni fa, è supportato dalla comunione di valori e impegno sociale che ci uniscono a queste realtà. Oltre ad accompagnare in campo le formazioni maschile, femminile e tutte le giovanili doriane, saremo impegnati a realizzare una serie di progettualità sociali finalizzate all’inclusione e alla valorizzazione della pratica sportiva delle nuove generazioni. Siamo convinti che questa nostra collaborazione possa contribuire a generare un impatto positivo per tutto il territorio», dichiara Ernesto Fürstenberg Fassio, presidente di Banca Ifis.

«È un vero piacere poter continuare questo rapporto con Banca Ifis. Il nostro club rappresenta un’eccellenza per Genova e siamo felici di consolidare una partnership tanto importante con un Istituto così fortemente radicato nella città e nei valori della Sampdoria. Molto ci accomuna: la voglia di crescere, lo sguardo al futuro, l’attenzione verso i giovani. Oltre a scendere in campo con le nostre ragazze e i nostri ragazzi in ogni categoria, Banca Ifis ci affiancherà inoltre in alcuni progetti a carattere di impegno per la comunità e di responsabilità sociale: un aspetto che ci rende ancora più orgogliosi di proseguire su questa strada comune», commenta Matteo Manfredi, presidente U.C. Sampdoria. (fonte: UC Sampdoria)