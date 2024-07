Adidas svela i nuovi kit home e away del Como 1907 (Serie A)

Como 1907 (club neo promosso in Serie A) e adidas hanno presentato le nuove maglie home e away per la stagione 2024/25. La nuova maglia home del Como 1907 presenta l’iconica stampa del lago realizzata per il club che è stata re-immaginata in strisce solide che vanno in pendenza graduale da sinistra a destra.

Il kit home è interamente blu royal, con un’aggiunta di bianco nella palette dei pantaloncini e degli sponsor. I pantaloncini sono caratterizzati da una striscia blu royal sul lato posteriore che crea una silhouette moderna. Il retro della maglia riporta un motivo che recita semplicemente “Como 1907”, in una striscia graduata che ripropone la stampa del lago. Il kit home è completato da calzettoni blu royal che completano un look coeso e classico.

I nuovi kit home e away per la stagione 24/25 saranno disponibili per l’acquisto online su https://shop.comofootball.com e a breve negli store fisici. (fonte: Como 1907)