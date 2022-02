Turismo: Unindustria, presentazione studio per rilancio del settore nella Capitale

Interventi di Roberto Gualtieri, Angelo Camilli, Vito Cozzoli, Lorenzo Tagliavanti, Fausto Palombelli, Luca Petroni

Venerdì 4 febbraio ore 10.00 – in presenza – presso la Sala Conferenze dello Stadio Olimpico, in Via dei Gladiatori 2 – Roma

“Restart Tourism – Strumenti, politiche e strategie per il rilancio dell’industria turistica post Covid” è il titolo dell’evento, durante il quale saranno presentati i risultati dello studio realizzato da Unindustria con il contributo della Camera di Commercio di Roma e in collaborazione con Deloitte, contenente proposte concrete di riposizionamento strategico del settore turistico, a seguito delle profonde trasformazioni determinate dalla pandemia da Covid-19 in questo specifico segmento di mercato.

Partendo da un’attenta analisi della situazione attuale, da un confronto tra esperienze realizzate in altre città europee e dalle esigenze espresse dagli operatori, Unindustria ha prodotto uno studio contenente traiettorie e possibili scenari per indirizzare ed organizzare la ripartenza, ma anche spunti per reimpostare l’offerta di prodotti e la strategia di marketing, con l’obiettivo di rendere Roma più competitiva nel contesto internazionale.

I risultati dello studio offriranno l’occasione per una riflessione sulle scelte più opportune da intraprendere per immaginare un vero e proprio cambio di passo della Capitale, alla quale prenderanno parte Istituzioni, imprese, operatori del settore, nell’ambito di un evento che si svolgerà all’interno del Foro Italico, uno dei luoghi più suggestivi di Roma, nella prospettiva di mettere in luce le aree di pregio ancora poco conosciute della Capitale.

Apriranno i lavori il Presidente di Unindustria Angelo Camilli e Vito Cozzoli Presidente e Amministratore Delegato – Sport e Salute SpA, che ospiterà l’evento. Seguiranno gli interventi di Lorenzo Tagliavanti Presidente Camera di Commercio di Roma, Fausto Palombelli Presidente Sezione Industria del Turismo e del Tempo libero Unindustria che presenterà i risultati della ricerca “Restart Tourism” insieme a Luca Petroni di Deloitte Financial Advisory. Le conclusioni saranno affidate al Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.