Tsunami Nutrition debutta in MotoGp con VR46 Racing Team

Tsunami Nutrition segna un nuovo traguardo storico. L’azienda italiana, punto di riferimento nel settore dell’integrazione alimentare e della nutraceutica, entra ufficialmente nel mondo della MotoGP diventando Official Supplier del prestigioso VR46 Racing Team, il progetto creato e guidato dal nove volte campione del mondo Valentino Rossi.

Da questo weekend, in occasione del GP di San Marino e della Riviera di Rimini 2025 (16ima prova del Motomondiale), il logo Tsunami Nutrition sarà visibile sulle divise dello staff e dei meccanici del Pertamina Enduro VR46 Racing Team, oltre che sulla livrea delle moto (come si vede nella foto sotto allegata).

“La scelta di affiancare il progetto VR46 – ha dichiarato Luca Di Pietrantonio, CEO di Tsunami Nutrition – nasce da una visione comune: investire in ricerca e sviluppo e supportare la crescita e le performance dei piloti destinati a scrivere il futuro del motociclismo. Per noi si tratta di un passo naturale, che consolida la nostra posizione di marchio leader nel panorama dell’integrazione sportiva. Questa collaborazione pluriennale con VR46 Racing Team va ad arricchire il nostro portafoglio di partnership internazionali, che spazia dal bodybuilding agli sport da combattimento, dalla pesistica al calcio professionistico.”

Con questo ingresso nel mondo del Motorsport, dove i piloti hanno bisogno della migliore integrazione per raggiungere la massima performance, Tsunami Nutrition conferma la propria ambizione: essere al fianco dei migliori atleti del mondo, nelle discipline più competitive e spettacolari, fornendo loro la qualità e l’innovazione necessarie per spingersi sempre oltre i propri limiti.