Sponsor – Bet365 entra sullo Stoccarda calcio (Bundesliga1)

Lo Stoccarda calcio (club di Bundesliga1) ha ufficializzato partnership commerciale con Bet365. Di fatto sarà l’operatore globale di scommesse sportive e partner ufficiale della squadra per la stagione 2025/26 .

L’accordo consentirà a bet365 di mantenere una presenza significativo del marchio presso la “MHP Arena” (impianto casalingo della realtà tedesca attualmente ottava in classifica dopo due giornate di gare) per tutta la stagione, attraverso pannelli led perimetrali durante le partite, il branding dello stadio e contenuti sui social media.

Alex Sefton, direttore marketing globale di Bet365, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di collaborare con il VfB Stuttgart, un club con una ricca storia e una tifoseria molto appassionata. Non vediamo l’ora di supportare i Reds in questa stagione di Bundesliga e di vivere l’atmosfera all’interno della MHP Arena”.

L’accordo si basa sulla crescente presenza di Bet365 nel calcio tedesco ed europeo. Nell’agosto 2024, l’azienda è diventata il primo marchio di scommesse a sponsorizzare la UEFA Champions League come partner globale ufficiale.