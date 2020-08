TRADIZIONE E STILE NELLE NUOVE MAGLIE MACRON PER L’UC SAMPDORIA

Ad una settimana dall’annuncio della partnership tra Macron e Unione Calcio Sampdoria, l’azienda italiana e il club genovese hanno presentato le nuove maglie che la squadra blucerchiata indosserà nella prossima stagione agonistica 2020-2021.

La nuova maglia “Home” rispecchia, come è giusto che sia, la tradizione della casacca blucerchiata blu royal con le quattro bande orizzontali, bianca, rossa, nera e di nuovo bianca, al centro della maglia e che finiscono sul retro. Il collo è a polo in maglieria e il backneck è personalizzato con i colori e il logo storico del club e con la frase “90-91 la nostra favola”. Nel retrocollo, in grafica embossata, è inserita la scritta U.C. Sampdoria e sempre nel retro, sul fondo maglia, in rilievo, il famoso “Baciccia”, tipico pescatore genovese con barba, caratteristico berretto e pipa, simbolo della squadra.

La maglia “Away” è bianca e mantiene l’impostazione grafica della versione ‘casalinga’. Il collo è a V e i bordi delle maniche sono in maglieria blu royal. Al centro le classiche bande blucerchiate e come caratteristica grafica il disegno embossato del ‘Baciccia’ che in questo caso è sulla manica sinistra.Infine la “Third” completamente nera e con collo a polo in maglieria, così come i bordi manica. Al centro la classica grafica blucerchiata. Anche in questa versione sulla manica sinistra, in grafica embossata, spicca il profilo del ‘Baciccia’. I nuovi kit, realizzati in perfetta sintonia tra l’ufficio stile del brand italiano e lo staff del club, mantengono colori e simboli della storia e della tradizione del Club uniti all’alta qualità, alla tecnicità e al design del prodotto Macron.