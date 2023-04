Toyota si conferma per il 2° anno consecutivo partner della Federciclismo

Oggi a Roma, presso la sede di Toyota Motor Italia, si è svolta la cerimonia di consegna delle 25 vetture Toyota messe a disposizione della Federazione Ciclistica Italiana per il secondo anno consecutivo: “Siamo felici di essere nuovamente a fianco anche di Federazione Ciclistica Italiana. Una partnership importante, che ci permette di rafforzare ancora di più il legame con il mondo dello sport e il ciclismo, simbolo d’eccellenza di una mobilità pulita e rispettosa dell’ambiente”, ha commentato l’Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia Luigi Ksawery Luca. Erano presenti, oltre al presidente della FCI Cordiano Dagnoni, il Segretario generale Marcello Tolu, il CT della Nazionale professionisti, Daniele Bennati, e la ex campionessa del mondo ed europea strada, Marta Bastianelli.

“La Federazione Ciclistica Italiana pone la massima attenzione alle tematiche legate alla sicurezza e alla tutela dell’ambiente – ha detto il presidente Dagnoni -, che rappresentano condizioni imprescindibili per lo svolgimento del nostro sport. La partnership con Toyota, giunta al secondo anno, attraverso la fornitura di auto in grado di ridurre notevolmente l’impatto ambientale e al contempo di garantire sistemi di sicurezza all’avanguardia, è perfettamente in linea con questa nostra strategia. Le nostre Nazionali sono il simbolo dello sport italiano che vince nel mondo; non potevamo che associarle ad una azienda leader mondiale nel proprio settore.”

Nella stessa occasione sono state consegnate al presidente del Gruppo RCS, Urbano Cairo, le vetture Toyta che accompagneranno la Carovana Rosa (6-28 maggio 2023) e il Giro E per il quinto anno consecutivo. Toyota infatti ha rinnovato la partnership con RCS MediaGroup per i prossimi 3 anni (2023-2025), confermando la presenza come auto ufficiale della Corsa Rosa e di tutte le altre classiche di ciclismo organizzate da RCS, oltre che del Giro-E.

Ricordiamo che alla 106° edizione del Giro d’Italia Toyota sarà presente con tutta la sua gamma elettrificata, con una flotta di oltre 50 veicoli, compresi 5 nuovi Toyota bZ4X, il primo modello della famiglia Toyota bZ – beyond Zero – di veicoli elettrici a batteria (BEV) a zero emissioni, che accompagnerà gli atleti nelle tappe della manifestazione. (fonte: Federciclismo.it)