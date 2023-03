Tour of the Alps presenta un nuovo partner: i vini della Val di Cembra

Torna il Tour of the Alps (edizione 2023). La sua formula tecnica è fatta di percorsi brevi, dislivelli e profilo nervosi, sempre in contatto con i territori coinvolti: Tirolo, Alto Adige e Trentino, i tre cardini dell’Euregio.

L’edizione 2023 del Tour of the Alps, in programma dal 17 al 21 aprile offrirà l’occasione di scoprire un’altra perla, questa volta raccolta in un calice: i vini della Val di Cembra, la valle in cui la storia viticola del Trentino affonda le sue radici, che offriranno il brindisi ufficiale della corsa organizzata dal GS Alto Garda.

Il territorio situato nel cuore della provincia trentina, tra la Valle dell’Adige e le Dolomiti, rientra tra gli scenari della quarta tappa del #TotA 2023, giovedì 20 aprile: una frazione di 152,9 km con partenza da Rovereto e arrivo a Predazzo, in cui i protagonisti percorreranno anche le strade di Palù di Giovo, uno dei sette comuni cembrani e casa di grandi campioni del pedale come Francesco Moser e Gilberto Simoni.

Sono in particolare quattro le “caneve” della Val di Cembra (Cantina Simoni, Corvée, Villa Corniole e Cantina Micheli) i cui vini saranno protagonisti sul podio di ogni arrivo di tappa e di tutti i momenti ufficiali del #TotA 2023. Tra le etichette d’eccellenza compaiono tra i bianchi il caratteristico Müller Thurgau, le pregiate bollicine di montagna Trentodoc, lo Chardonnay, il Riesling e l’aromatico Gewürztraminer, mentre tra i rossi il rinomato Pinot Nero, l’intenso Lagrein e la fresca Schiava.

Le uve da cui nascono le nobili cuvée della Val di Cembra crescono sui tipici terrazzamenti secolari, distribuiti lungo oltre 700 km di muretti a secco raggiungendo fino gli 870 m di altezza sopra il livello del mare. Una viticultura di montagna definita proprio per queste peculiarità “eroica”, un aggettivo che si sposa con lo spirito che caratterizza la corsa a tappa euroregionale, e per la quale la Val di Cembra ha ricevuto dal Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali il titolo di “Paesaggio rurale storico d’Italia”.

“È per noi un orgoglio collaborare con un evento sportivo così prestigioso quale il Tour of the Alps, brindando con le eccellenze del nostro territorio. La viticultura in Val di Cembra fa da padrona, e ha definito nel corso dei secoli la fisionomia del suo paesaggio, rendendolo unico. La partnership tra i vini della Val di Cembra e il Tour of the Alps significa, inoltre, rinsaldare un legame profondo tra il mondo del ciclismo e la nostra terra, che ha dato i natali a grandi campioni delle due ruote”, afferma Vera Rossi, Presidente dell’Associazione Turistica Val di Cembra.