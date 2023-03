Chiliz: nuova partnership tecnologica con Common Goal

Annunciata pubblicamente la partnership tecnologica (a lungo termine) Chiliz–Common Goal, il movimento calcistico che invita giocatori, dirigenti, club e aziende a impegnare almeno l’1% dei loro guadagni per affrontare le più grandi sfide sociali.

Chiliz, sosterrà l’impegno dell’1% di Common Goal donando al movimento l’1% di tutti i suoi profitti futuri derivanti dalle Fan Token Offering, sull’app Socios.com. Inoltre, diventerà il loro partner tecnologico web3. Common Goal, inoltre, verrà supportata nella costruzione di relazioni dirette con i fan e le comunità che condividono i loro valori. La prima iniziativa comune è One Shirt Pledge, una call to action rivolta all’industria sportiva e ai suoi atleti per dare un nuovo significato alle magliette indossate, impegnandosi a raccogliere fondi per le aree di impatto chiave di CG.

Per tutto il mese di aprile e maggio, verrà coinvolta anche l’industria dello sport. Le maglie donate verranno autenticate tramite Gameused.com di Chiliz, il servizio di autenticazione dei memorabilia digitali che si avvale della tecnologia blockchain di Chiliz per verificare gli articoli indossati in campo. Inoltre, Gameused.com doterà gli articoli di un chip NFC, permettendo agli utenti di accedere al video direttamente dal proprio smartphone. Successivamente verrà attivata un’asta e i fondi saranno destinati alle aree d’impatto di Common Goal (Juan Mata, Giorgio Chiellini, Jermaine Jenas e molti altri campioni sono già a bordo).