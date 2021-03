AC Milan e Therabody, azienda leader nel tech wellness (ha come testimonial internazionale la tennista Maria Sharapova), annunciano una nuova partnership globale a lungo termine che vede Therabody diventare Official Recovery Partner della Prima Squadra Maschile e Femminile. Da sempre il Milan presta particolare attenzione all’integrità psicofisica dei propri giocatori e applica un approccio sistemico per migliorarne la salute e il benessere con l’obiettivo di massimizzare i risultati sul campo. La nuova partnership prevede l’integrazione dei dispositivi e della ricerca di Therabody nei protocolli di allenamento e recupero pre e post partita per supportare le prestazioni dei rossoneri e ottimizzarne la salute generale.

Therabody ha creato Theragun®, il primo dispositivo portatile al mondo per la terapia percussiva che viene utilizzato per accelerare il recupero, aiutare a prevenire gli infortuni e migliorare le prestazioni atletiche. Dal suo lancio nel 2016, l’azienda si è evoluta da Theragun in Therabody, creando un intero ecosistema di contenuti, prodotti e servizi per il benessere ad elevati standard di efficacia.

Therabody, nuovo Official Recovery Partner di AC Milan, fornirà ai rossoneri i dispositivi Theragun che possono essere utilizzati in allenamento o durante gli spostamenti tra le partite. Inoltre, i giocatori, gli allenatori e lo staff medico avranno accesso alla rete di esperti di salute e fitness della Therabody University, il braccio di educazione professionale di Therabody, che grazie alla ricerca scientifica, offre tecniche e risorse per il benessere