Aria di rinnovamento in casa Triathlon. Vince Riccardo Giubilei neo presidente FITRI con 72,2% dei voti

L’Assemblea Nazionale Elettiva si è espressa ufficialmente: Riccardo Giubilei è il nuovo presidente della Federazione Italiana Triathlon. Il vicepresidente uscente ha ottenuto il 72,29% dei voti (2872 voti) mentre Luigi Bianchi, presidente in carica negli ultimi due quadrienni, ha totalizzato 1093 voti, il 27,51% delle preferenze.

“La prima emozione è fortissima – ha detto pochi istanti dopo la proclamazione Riccardo Giubilei, nuovo Presidente della FITRI – ma ancora prima della votazione è stato emozionante vedere una platea così gremita, in un momento così particolare e difficile per l’Italia e per lo sport. Trovare tutti questi appassionati triatleti, presidenti, dirigenti, tecnici, atleti che sono venuti qui ad affermare con forza che il triathlon è la loro vita, la loro passione e che vogliono ancora continuare a lavorare in questo senso, credo che sia la più grande vittoria. Devo ringraziare la nostra comunità, che ci ha tributato una presenza mai vista, con l’87% degli aventi diritto, e fatemi anche ringraziare tutti quelli che mi hanno accompagnato in un percorso così lungo e chi ha gestito l’assemblea per far sì che tutto si svolgesse in piena sicurezza”. (fonte: FITRI)