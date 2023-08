Tesoro & Partners al fianco della Sampdoria

Un nuovo studio legale affiancherà la Sampdoria (squadra che disputerà il campionato di Lega B nella prossima stagione 2023/24) nella consulenza ed assistenza tecnico-legale in materia giuslavoristica per tutti i dipendenti del club “blucerchiato”, compresi i calciatori.

Si tratta dello studio associato Tesoro & Partners, con sede a Milano e specializzato in diritto del lavoro, che ha appunto ricevuto l’incarico di assistenza legale dalla U.C. Sampdoria S.p.A.

Lo studio, di cui Marco Tesoro è managing partner, non è un nome nuovo per gli addetti ai lavori, avendo già svolto nel recente passato, attività di consulenza legale per altri importanti club di calcio italiani.