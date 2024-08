Terza maglia della Juventus dal gusto retrò con chiari riferimenti alla città di Torino

“Una sofisticata tavolozza di colori notturni in sfumature blu navy con dettagli raffinati dorati e un motivo tonale su tutta la maglia caratterizzano la divisa, che presenta un elegante colletto a polo ed è adornata con una scritta dorata ‘Juventus’ sul retro del collo. Un viaggio non solo nello spazio, ma anche nel tempo: il logo Icon del club è in questo caso sostituito dalla silhouette dorata della zebra, a ricreare le atmosfere degli anni ’80” – si legge nel comunicato del club bianconero.

Adidas ha lavorato molto sull’identità dei top club (ve ne sono anche altri a marchio della casa tedesca, come ad esempio il Bayern Monacco), cercando di dare un tocco di romanticismo alle divise da gioco. E con la Juventus ha centrato l’obiettivo riportando sulla maglia (venduta nei negozi fisici di Torino, Milano e Roma a partire da 100 euro) la zebra, logo identificativo per la storia della Vecchia Signora. Il tema è sempre lo stesso, il richiamo allo spazio, come per le precedenti. Anche il Kit Away ha seguito la stessa idea, con un richiamo al colore di Torino, il giallo, e un motivo che prende spunto dalle galassie inesplorate.