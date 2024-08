Flutter Entertainment vicino all’acquisizione del colosso italiano del gioco SnaiTech

Flutter Entertainment è in trattative avanzate per l’acquisto di Snaitech, una delle principali aziende di gioco del mercato italiano. Tuttavia, un accordo formale non dovrebbe essere raggiunto almeno fino al mese prossimo. L’eventuale vendita di Snaitech a Flutter – riporta Sky News – potrebbe valere circa 2 miliardi di sterline trasformerebbe Playtech in un’azienda esclusivamente B2B, potenzialmente attirando l’interesse di nuovi acquirenti. Guidata da Mor Weiser, Playtech ha recentemente registrato risultati positivi grazie all’espansione negli Stati Uniti delle sue operazioni B2B e all’ottima performance di Snaitech (nella foto in primo piano il logo aziendale). La società però sta cercando di ristrutturarsi da diversi anni. Playtech infatti è stata al centro di una serie di acquisizioni fallite e altre vicende societarie negli ultimi anni. Nel 2022, gli azionisti di Playtech hanno respinto un’offerta di acquisizione da parte di Aristocrat Entertainment, una società australiana. L’anno successivo, si è parlato di un avvicinamento alla società londinese 888 – ora chiamata Evoke – ma anche questo tentativo è naufragato. E’ quanto riporta l’agenzia di stampa ‘Agimeg’.