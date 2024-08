Sky Sport riporta in video la Premier League inglese e la Coppa/Supercoppa tedesca

Tra venerdì 16 e domenica 18 agosto, nella Casa dello Sport di Sky, spazio in esclusiva ai campionati esteri, con l’inizio della nuova stagione di Premier League inglese – grande esclusiva Sky fino al 2028 e fino a 7 match per ogni turno, compresi i Friday night e i Monday night – il primo turno di Coppa di Germania e la Supercoppa di Germania da seguire anche in streaming su NOW.

PREMIER LEAGUE – In Inghilterra, si riparte venerdì alle 21 con Manchester United-Fulham in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW. Tre match sabato: alle 13.30 Ipswich-Liverpool (Sky Sport Calcio e NOW), alle 16 Arsenal-Wolverhampton (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e NOW), alle 18.30 West Ham-Aston Villa (SkySport Uno, Sky Sport Calcio e NOW). Domenica alle 15 in campo Brentford-Crystal Palace, mentre alle 17.30 è già tempo di big match con Chelsea-Manchester City (Sky Sport Uno e NOW). Monday night con Leicester-Tottenham, alle 21 su Sky Sport Uno e NOW. Inoltre, da venerdì 16 agosto e per tutto il weekend, andrà in onda un’intervista esclusiva realizzata da Valentina Mariani a Enzo Maresca, neo allenatore del Chelsea e unico manager italiano in Premier League in questa stagione, che racconta il suo percorso e le sue aspettative per la nuova stagione alle porte.

COPPA E SUPERCOPPA IN GERMANIA – In Germania si inizia venerdì con l’incontro di Coppa di Germania tra Ulm Fussball e Bayern Monaco, in diretta alle 20.45 su Sky Sport Calcio e NOW. Sabato invece si assegna il primo trofeo della stagione con Bayer Leverkusen e Stoccarda che si sfideranno alle 20.30 per la Supercoppa di Germania (Sky Sport Max e NOW).