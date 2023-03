Telepass nuovo official mobility platform partner dell’FC Inter

FC Internazionale Milano ha annunciato di aver siglato una partnership con Telepass – società leader in Italia della mobilità integrata – che diventerà “Official Mobility Platform Partner” dell’Inter per due stagioni (fino al 2025).

L’accordo con i nerazzurri rappresenta l’esordio di Telepass come Partner di un club calcistico e unisce due brand che fanno dell’innovazione uno dei punti cardini della propria strategia di crescita.

Telepass è l’azienda italiana che opera nel settore dei servizi per la mobilità in ambito urbano ed extraurbano basati su app per creare un ecosistema digitale sempre più ampio per privati e aziende. Forte della sua esperienza di oltre trent’anni, già pioniera del telepedaggio, Telepass è oggi uno degli operatori di riferimento per i pagamenti nel settore della mobilità con quasi 30 servizi collegati ai nuovi stili di mobilità – come i pagamenti cashless per il carburante, la ricarica elettrica delle auto, il parcheggio, i taxi e i mezzi in sharing.