Tecnologia – Udinese Calcio (Serie A) e Infront lanciano la nuova App ufficiale

Udinese Calcio (Serie A), in collaborazione con il partner marketing Infront, annuncia il lancio della nuova versione dell’app ufficiale del club. Una app completamente rinnovata, progettata per offrire un’esperienza digitale immersiva e coinvolgente per tutti i tifosi bianconeri, grazie a nuovi contenuti e funzionalità interattive.

L’app dell’Udinese (nella foto una immagine in primo piano) è integrata con “1896 Membership”, consentendo ai tifosi un unico punto accesso al mondo bianconero. Inoltre, attraverso il nuovo wallet in app gli utenti potranno caricare i propri abbonamenti e biglietti direttamente sull’applicazione, rendendo l’accesso allo stadio ancora più semplice e immediato. Con questa funzionalità, sarà possibile gestire in modo intuitivo i biglietti acquistati e gli abbonamenti, avendo tutto a portata di mano sul proprio smartphone, senza doversi preoccupare di stampare biglietti cartacei.

Il club friulano, da sempre attento al rapporto con i propri sostenitori, eleva il concetto di fan engagement grazie alla nuova app. I tifosi potranno partecipare a sondaggi esclusivi, votare l’MVP delle partite e condividere le proprie valutazioni sui giocatori con pagelle personalizzate.

Per i più appassionati, i quiz settimanali metteranno alla prova la conoscenza del club, delle sue gloriose stagioni in Serie A e delle storiche partecipazioni alle competizioni europee. Queste attività trasformano l’app in uno spazio di interazione, dove ogni tifoso può sentirsi una parte attiva della vita della squadra.

A breve, sulla nuova app saranno disponibili ulteriori funzionalità che permetteranno ai tifosi di essere ancora più vicini alla squadra e vivere esperienze esclusive come fare domande direttamente ai calciatori e partecipare a videocall esclusive con i giocatori bianconeri. La nuova app è già disponibile per il download su App Store e Google Play.