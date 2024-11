Novità in casa World Rowing per il calendario internazionale Coastal Rowing e Beach Sprint 2025

Grandi novità da parte di “World Rowing” (nella foto il logo ufficiale dell’organizzazione sportiva) sul calendario internazionale di Coastal Rowing e Beach Sprint dei prossimi anni. La federazione remiera internazionale ha infatti annunciato che il prossimo anno le World Rowing Beach Sprint Finals si terranno in Brasile, a Rio de Janeiro, dal 23 al 26 ottobre. Per la prima volta dunque, i Mondiali di beach sprint approdano nel continente americano, e in generale nell’emisfero meridionale. Niente “Mondiali di Coastal Rowing” invece nel 2025. Nella sua nota, World Rowing ha specificato che nel prossimo anno non si terrà la competizione iridata di endurance, che tornerà invece nel 2026.

A tal proposito, lo farà di nuovo insieme alle World Rowing Beach Sprint Finals in Cina, a Qingdao. Città portuale della provincia di Shandong, Qindao ha ospitato le regate di vela dei Giochi Olimpici del 2008, e recentemente ha inaugurato un nuovo centro sportivo dedicato al canottaggio costiero. Per il beach sprint, i Mondiali di Qingdao saranno un ritorno a casa, visto che proprio la Cina, nella città di Shenzhen, ospitò nel 2019 la prima edizione delle World Rowing Beach Sprint Finals. (fonte: FIC)