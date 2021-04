TEAM MERCEDES F1 E FORMULA E STRINGONO UNA PARTNERSHIP CON TEAMVIEWER

(di Lorenzo Di Nubila) – I team di Mercedes-AMG Petronas Formula Uno e Mercedes-EQ Formula E annunciano una nuova partnership con TeamViewer. Infatti, per i prossimi cinque anni, l’azienda software fornirà gli strumenti per il lavoro da remoto e la più avanzata tecnologia per correre ancora più veloce in pista. Oltre a ciò, la partnership prevede il marchio TeamViewer sulle auto e sulle tute dei campioni del mondo in carica.

TeamViewer si unisce ad un gruppo di ingegneri e tecnici che stanno rivoluzionando la mobilità del futuro, grazie alle soluzioni ibride in Formula Uno e le batterie elettriche all’avanguardia della Formula E.

Saranno introdotte soluzioni per operare da remoto e analisi data-driven delle corse. Le conoscenze acquisite a bordo pista permettono a TeamViewer di trasmettere l’innovazione anche ai clienti in ambito industriale. Gli strumenti software di TeamViewer aumentano l’efficienza dei team Mercedes, migliorando anche la possibilità di comunicazione e collaborazione fra i team e con la casa madre soprattutto in termini di supporto durante i test e durante le gare.

La Formula Uno ha più di 500 milioni di fan in tutto il mondo, arrivando a coinvolgere un pubblico di 1,5 miliardi di persone ogni anno. TeamViewer può quindi contribuire a dare una mano a due team vincenti e allo stesso tempo offrire una vetrina importante per la tecnologia.