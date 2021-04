SCHALKE 04: GAZPROM RIMARRA’ IL MAIN SPONSOR ANCHE IN CASO DI RETROCESSIONE

The Royal Blues launched a total of three online shops for fans in Asia. As of now, all S04 members in the Far East can purchase club merchandise quickly and easily online through http://schalke04storeasia.com. (PRNewsFoto/FC Schalke 04)

(di Lorenzo Di Nubila) – Un gesto importante in tempi difficili per lo Schalke 04 (club di Bundesliga1): l’azienda energetica russa Gazprom rimarrà lo sponsor principale del club tedesco nonostante l’imminente retrocessione in seconda divisione.

Inizialmente, Gazprom si riservava il diritto di annullare il contratto in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi sportivi del club tedesco e soprattutto in caso di retrocessione. Nonostante ciò, Gazprom ha deciso di restare a bordo del club di Gelsenkirchen, in segno di solidarietà e sostegno nei confronti del club. L’FC Schalke 04 e l’azienda russa hanno raggiunto un accordo a seguito dell’ultimo incontro, avvenuto in Russia. In quell’occasione sono state affrontate tematiche relative non solo ai contratti, ma anche alla situazione attuale, nonché alle aspettative economiche e sportive del club.

L’accordo tra le due parti sarà valido per almeno le prossime tre stagioni e, per ora, non saranno resi noti i dettagli dell’accordo.

In riferimento a ciò, Alexander Jobst, membro del consiglio di amministrazione dell’FC Schalke 04, ha dichiarato: “L’estensione del contratto con uno dei nostri partner più importanti ha un grande significato per il club e mostra fiducia, soprattutto nei momenti difficili”.

Nelle ultime stagioni di Bundesliga, i tifosi tedeschi hanno imparato una cosa: nessuna squadra, persino le più storiche e blasonate, è al sicuro. E’ retrocesso l’Amburgo, ha rischiato il Werder Brema ed ora, a poche giornate dal termine del campionato, sembra essere destinato alla seconda serie lo Schalke 04.

La squadra tedesca, infatti, ha ottenuto appena una vittoria in 25 partite, collezionando ben 17 sconfitte e accumulando solo dieci punti in classifica. Si tratterebbe di un evento storico: il club di Gelsenkirchen, infatti, non retrocede in 2a divisione dalla stagione 1991.