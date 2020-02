Tascout lancia il progetto Golden Kid Fair Play 2020 dedicato alle promesse del calcio

“Tascout“ community digital dedicata al calcio giovanile (per adesso italiano, ma nei prossimi mesi anche con l’occhio rivolto ai mercati esteri) ha lanciato in questi giorni “Golden Kid Fair Play 2020″, iniziativa in cui Tascout è partner di Tuttosport e Corriere dello Sport, sviluppandone tutta la piattaforma tecnologica e lanciando una campagna social ad hoc. community digital dedicata al calcio giovanile (per adesso italiano, ma nei prossimi mesi anche con l’occhio rivolto ai mercati esteri) ha lanciato in questi giorni “, iniziativa in cuiè partner di, sviluppandone tutta la piattaforma tecnologica e lanciando una campagna social ad hoc.

GKid è un challenge dedicato ai giovani calciatori e calciatrici di età compresa tra i 7 e i 17 anni, che possono mettersi in gioco caricando uno (o più video) sul portale con le loro migliori giocate, le parate ed i gol più belli.

Lo scorso anno Tuttosport lo ha lanciato nel solo Piemonte, quest’anno proprio grazie alla partnersip con Tascout, l’evento diventa finalmente di livello nazionale.

Quattro le categorie con protagoniste le ragazze: Under 15 (2005/06), Under 12 (2007/08), “Best Goal” e “Best Save” per le Scuole Calcio (2009/10).

Per i ragazzi le categorie sono: Under 17-16 (2003/2004), Under 15-14 (2005/2006), “Best Goal” e “Best Save” per le Scuole Calcio (2007/2013).

E poi il Premio Fair Play, assegnato a giocatori e squadre protagonisti di gesti di grande sportività.I video più votati per le diverse categorie saranno premiati come “Golden Kid 2020″, una bellissima occasione di visibilità estesa a tutto il territorio nazionale, grazie a momenti dedicati e a spazi sulle testate promotrici del challenge calcistico aperto alle giovani promesse del football tricolore.

Questo il sito per partecipare: tascout.com/goldenkid/