Synergie si conferma al fianco dell’Emma Villas Codyeco Lupi Siena (A2 volley).

21 Set 2025 Redazione
La multinazionale francese conferma la propria vicinanza al mondo dello sport e in questo caso al progetto pallavolistico toscano creato con la joint venture tra Siena e Santa Croce sull’Arno.

Synergie è una multinazionale francese, un’agenzia per il lavoro che conta 160 filiali in tutta Italia, una realtà che è ovviamente presente anche in Toscana. “Noi crediamo molto nei valori del lavoro di squadra, quindi non possiamo che essere vicini a uno sport come la pallavolo”, fu la dichiarazione del Gruppo Synergie al momento dell’ufficializzazione della partnership tra l’agenzia per il lavoro e la Emma Villas Siena. Una partnership che ha avuto successo e ha generato reciproca soddisfazione, e che adesso viene replicata e confermata nel nuovo progetto sportivo, per la squadra che andrà a disputare la prossima stagione di serie A2.

Synergie sarà official partner dell’Emma Villas Codyeco Lupi Siena per la prossima stagione agonistica.

