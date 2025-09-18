Al via il nuovo sito dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026.

Tutte le informazioni sulle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali italiane, ma anche curiosità, spazi di intrattenimento e aggiornamenti su biglietti e merchandising. Il nuovo sito di Milano Cortina 2026 è live. Due homepage distinte, una per i Giochi Olimpici e una per i Giochi Paralimpici, raccontano due anime che viaggiano affiancate: diverse ma unite da una stessa visione, quella di Milano Cortina 2026. Il sito web è disponibile in 12 lingue (inglese, italiano, francese, tedesco, giapponese, mandarino, coreano, portoghese, spagnolo, russo, hindi e arabo) ed è stato sviluppato da Olympic Channel Service. Trae beneficio dall’esperienza dei siti web delle precedenti edizioni dei Giochi, anch’essi realizzati da OCS, inclusi quelli per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e Parigi 2024.

Il sito Games Time è bussola e diario dei Giochi. È lo spazio dove trovare le ultime notizie, live blog, informazioni pratiche sugli orari di gara, sui luoghi delle competizioni, sui villaggi Olimpici e Paralimpici, sulla vendita dei biglietti e sui trasporti per raggiungere l’evento da ogni parte del globo. Un luogo dove scoprire gli sport invernali di Milano Cortina 2026, vivere l’atmosfera dei Giochi diffusi, la magia delle Cerimonie, l’adrenalina delle gare e trattenere il respiro di fronte alla tenacia e al talento sportivo di atlete e atleti, ascoltare le voci dei protagonisti, scoprire le storie dei territori.

È qui che prende vita il racconto del Viaggio della Fiamma Olimpica e del Viaggio della Fiamma Paralimpica, migliaia di chilometri che uniscono l’Italia e le grandi comunità nel passaggio dei tedofori e della Torcia “Essential”: esempio della capacità dello sport di rappresentare un racconto corale, una viralità analogica che lo trasforma in legame e memoria. La Fiamma Olimpica verrà accompagnata da due partner d’eccezione: Coca-Cola, Worldwide Partner del Movimento Olimpico e Paralimpico Internazionale, e Eni, Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. Allianz sarà al fianco del Viaggio della Fiamma Paralimpica di Milano Cortina 2026 in qualità di Presenting Partner.

Le Torce di Milano Cortina 2026 sono state realizzate da Eni, Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, in collaborazione con Versalis (Eni), Official Supporter dei Giochi. Eni e Versalis hanno scelto lo Studio Carlo Ratti Associati per lo sviluppo del design e Cavagna Group per l’ingegnerizzazione e la produzione della torcia e dei suoi componenti.

Dentro il sito Games Time ci sono mappe per guidare gli spettatori, lo shop ufficiale, e una sezione “Sport” pensata per guidare tutti – anche i meno esperti – alla scoperta dell’epicentro sportivo di Milano Cortina 2026. Ma soprattutto c’è un invito: quello di sentirsi parte di un evento globale che non è solo cronaca sportiva, ma esperienza, futuro, eredità condivisa, trasformazione.

Accanto a questo, una sezione dedicata ai territori ospitanti offrirà un viaggio digitale tra le località dei Giochi: montagne e città di Milano Cortina 2026, raccontati attraverso storie, immagini e contenuti che valorizzano identità e tradizioni locali.