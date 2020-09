Svolta nella Lega calcio. Al via la NewCo. Vince la linea del presidente Paolo Dal Pino

Svolta nella storia della Lega calcio Serie A. Vince la “linea” del presidente Paolo Dal Pino (nella foto in primo piano). Nascerà un Newco che si occuperà della commercializzazione dei diritti audiovisivi. La Lega, pertanto, sarà divisa in due “anima”: una prettamente commerciale, una più sportiva. Nessuna decisione per il momento sulle offerte dei “fondi”. La prima cordata è composta da CVC Capital Partners, Advent e FSI (da 1,625 miliardi di euro per acquisire il 10%), mentre la seconda vede Bain insieme a Nb Renaissance (1,35 mld sempre per il 10%). La scelta avverrà in una prossima assemblea. Viene a cadere l’idea di Aurelio De Laurentiis di creare un canale ad hoc della Lega calcio. Il passo successivo sarà il bando di gara per il prossimo triennio (2021-24). La scelta di optare per la “Newco”, nonostante l’opposizione dei big Lotito-De Laurentiis, è stata votata alla unanimità nell’assemblea di questa mattina.