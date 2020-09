BLUENERGY GROUP E UDINESE CALCIO ANCORA INSIEME NELLA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Rinnovata per il quarto anno consecutivo la partnership tra la multiutility friulana e il club bianconero: continua l’impegno congiunto per la sostenibilità per rendere la Dacia Arena uno stadio ” CO 2 free”. In soli 8 mesi risparmiate 777,17 tonnellate di CO 2

Bluenergy Group, multiutility friulana con sedi a Udine e Milano e presente in tutto il Nord Italia, e Udinese Calcio hanno annunciato oggi il rinnovo della partnership per la stagione sportiva 2020/2021. Per il quarto anno consecutivo, Bluenergy Group continuerà così ad essere Back Jersey Sponsor della squadra bianconera ed Energy Partner (Bluenergy infatti fornisce gas e luce alla Dacia Arena), e il logo continuerà ad apparire sul retro delle divise con cui i giocatori bianconeri disputano le partite del campionato di Serie A.

Con il rinnovo della collaborazione, Bluenergy Group e Udinese Calcio continueranno nell’impegno verso la sostenibilità, grazie al quale la Dacia Arena è tra i primi stadi d’Italia a impatto nullo per quanto riguarda le forniture di energia elettrica e gas metano, e implementeranno le iniziative a supporto del tifo bianconero.

In virtù della collaborazione, prosegue il progetto “Stadio CO 2 free”, avviato nel corso della stagione sportiva 2019/2020, per rendere la Dacia Arena uno stadio sempre più green e sostenibile. Lo stadio è infatti alimentato con forniture di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili certificate e gas a impatto ambientale nullo. Grazie all’adesione al progetto Carbonsink, società di consulenza che supporta le aziende del mercato italiano nella gestione delle emissioni di anidride carbonica, infatti, Bluenergy compenserà le emissioni di CO 2 prodotte dai consumi di gas tramite l’acquisto di crediti di carbonio certificati che andranno a finanziare e sostenere un progetto di mitigazione del cambiamento climatico. Grazie alle forniture green, in soli 8 mesi, sono state già 777,17 le tonnellate di emissioni di CO 2 evitate.

Nell’ottica di rendere la Dacia Arena uno stadio sempre più sostenibile, sono stati inoltre terminati i lavori di riqualificazione energetica dello stadio avviati nel corso della stagione 2019/2020. I lavori, realizzati da Bluenergy Assistance, società controllata da Bluenergy e specializzata nella progettazione di interventi di qualificazione energetica chiavi in mano hanno visto l’installazione di nuovi sistemi di riscaldamento dello stadio e di un impianto solare termico che hanno permesso un’ottimizzazione dei consumi contribuendo così all’abbattimento delle emissioni di CO 2 . L’impegno per la sostenibilità e un sempre maggiore efficientamento energetico continuerà e nuovi progetti sono in fase di valutazione per rendere la Dacia Arena una struttura a impatto ambientale nullo.

Dopo il successo dell’iniziativa “Sempre con te” che ha riportato virtualmente i tifosi in Dacia Arena, Bluenergy continuerà ad accendere il tifo bianconero con numerose iniziative che coinvolgono i tifosi e premiano la loro passione per la squadra di casa. Sulla scia dei riscontri positivi delle scorse stagioni, è tornata l’offerta luce e gas pensata per supportare il tifo di tutti i friulani. Bluenergy, inoltre, ha pensato a un’ulteriore iniziativa dedicata ai supporter bianconeri dando la possibilità di acquistare una caldaia ad alta efficienza usufruendo di un prezzo dedicato.

“Bluenergy è, ormai, parte integrante della famiglia Udinese – dichiara il Direttore Generale di Udinese calcio Franco Collavino – per il quarto anno consecutivo, infatti, si conferma nostro partner comparendo anche come back jersey sponsor. A legarci sono tantissime iniziative, non solo commerciali, sempre protese al coinvolgimento dei nostri tifosi soprattutto adesso che non possono essere allo stadio. Non ultima quella “Sempre con te” che ha permesso ai nostri supporters di inviare e veder pubblicati sui led a bordo campo loro videomessaggi. Ci tengo, però, a sottolineare l’impegno comune tra Udinese e Bluenergy, verso la sostenibilità ambientale, in cui, come Club, crediamo concretamente. In tal senso, grazie alla nostra partnership, siamo solo all’inizio di un percorso green che continueremo a seguire, partendo dall’efficientamento energetico di una Dacia Arena CO 2 free”.

“Siamo orgogliosi di rinnovare, per il quarto anno consecutivo, la partnership con Udinese Calcio – ha dichiarato Stefano Prazzoli Direttore Commerciale di Bluenergy Group – Grazie al rinnovo della collaborazione rafforzeremo l’impegno congiunto per la sostenibilità, che ha già dato ottimi risultati, e, grazie all’expertise delle nostre società tecniche, continueremo a lavorare insieme a Udinese Calcio per ridurre al minimo l’impatto ambientale e rendere la Dacia Arena uno stadio sempre più green. Essere parte della grande famiglia Udinese e supportare i suoi tifosi è un onore e una grande occasione per la nostra azienda: siamo certi che insieme potremmo raggiungere obiettivi sempre più sfidanti e al contempo avremo la possibilità di raccontare il nostro impegno green e la vocazione di Bluenergy di essere azienda vicina al territorio e alle sue persone a un pubblico sempre più ampio.”

didascalia foto:

In allegato la foto, da sx: Hidde ter Avest, Franco Collavino, Stefano Prazzoli, William Troost-Ekong