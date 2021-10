Svelata la terza maglia 2021/22: è dedicata ai tifosi e alla Curva Mare  

I bianconeri (club di Serie C) la indosseranno, martedì 19 ottobre, in occasione della gara di campionato, all’Orogel Stadium Dino Manuzzi, contro il Pontedera.

L’anticipazione era già arrivata quando erano state presentate le nuove divise da gara della stagione 2021/22 griffate dallo sponsor tecnico Mizuno. Un countdown partito sui canali social del Cesena FC il 30 settembre e scandito da cinque brevi videoclip dedicate alla “Curva Mare” ha poi avvicinato al suo lancio che, sempre sulle pagine ufficiali del club, è avvenuto oggi simbolicamente alle ore 12, numero che nell’immaginario calcistico collettivo identifica proprio l’uomo in più in campo, quello in grado spesso e volentieri di fare la differenza. Una realtà tanto più vera a Cesena al punto che già da qualche anno è stata ritirata la maglia con il numero 12 per dedicarla ai tifosi bianconeri.

Eccola svelata, allora, la terza divisa che, com’era stato annunciato lo scorso 30 luglio, rappresenta appunto un omaggio alla tifoseria e in particolare alla Curva Mare, vero cuore pulsante della passione bianconera. Così, nel video di lancio che ha i volti dei calciatori Francesco Ardizzone, Lorenzo Gonnelli, Giacomo Zecca e Mattia Bortolussi i cori e i colori di quella curva prendono vita e diventano una sorta di seconda pelle, proprio come lo è la maglia del Cesena.

In coerenza con le altre due divise, anche questa si caratterizza per il pattern giapponese a onde ispirato alle grafiche della tradizione orientale, mentre il colore blu è un chiaro riferimento al Mare da cui prese nome la celebre curva dell’Orogel Stadium alla fine degli anni Ottanta, in coincidenza con la ristrutturazione del Manuzzi. Il design è completato dagli inserti bianconeri sul colletto e sulle maniche che sono un chiaro richiamo ai colori tradizionali del club.

Come le altre due maglie, anche questa reca le parole “Romagna Capitale” all’interno del colletto (la parte esterna riporta invece l’ormai classico hashtag #DaiBurdel): uno dei brani che hanno reso Raoul Casadei celebre nel mondo, nonché colonna sonora intonata dalla Curva Mare all’ingresso in campo delle squadre all’Orogel Stadium.

La terza maglia farà il suo debutto martedì 19 ottobre in coincidenza con la gara interna contro il Pontedera e sarà in vendita prossimamente all’interno dell’esclusivo Box della membership “Dai Burdel”.