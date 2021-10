Italnolo nuovo top sponsor dello Spezia calcio

Lo Spezia calcio ha annunciato la rinnovata partnership con Italnolo, che diventa “top sponsor” del club spezzino per la stagione 2021/22.

L’azienda leader in Italia per il noleggio generalista, nata nel 1998, conta oggi 15 società indipendenti che gestiscono oltre 30 centri di noleggio distribuiti in dieci regioni italiane, continuando a crescere di anno in anno tramite l’apertura di nuovi centri, a testimonianza della validità economica della proposta Italnolo.

Punto di forza specifico di Italnolo è quello di amplificare le caratteristiche peculiari del noleggio immettendole in un vastissimo bacino di utenza che va dalla piccola esigenza casalinga al libero professionista, dall’hobbista alla piccola e media impresa sino alla grande industria con una vastissima offerta in quantità di articoli messi a disposizione per il noleggio oltre alla qualità e competenza delle sue maestranze tali da soddisfare pienamente tutte le richieste.

“Italnolo è una realtà in continuo sviluppo radicata nel territorio italiano, e si distingue per qualità e stabilità. Per questo è un grande piacere e onore rinnovare la collaborazione con un’azienda di così assoluto valore come Italnolo in un’ottica di crescita e valorizzazione territoriale”, queste le parole del Chief Revenue Officer (CRO) dello Spezia calcio, Luca Scafati.