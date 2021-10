Serie A Tim: ecco i giocatori con il più alto valore di mercato nel 2021

La serie A è la divisione più elevata e importante dei campionati di calcio maschile professionistici italiani e uno dei più prestigiosi in tutta Europa. Fondata nel 1898 ad oggi detiene il terzo posto nella classifica Uefa delle leghe nazionali.

Secondo il portale Transfermarkt, il valore totale delle squadre presenti ammonta a 4,98 mld euro. Ma quali sono i giocatori più costosi?

In questo articolo scoprirai i giocatori più cari della serie A Tim 2021.

I 3 attaccanti più costosi della Serie A Tim

Ad oggi, il ruolo dell’attaccante è in continua evoluzione sia per quanto riguarda il lato tecnico sia quello tattico.

Dunque, ecco quali sono i 3 attaccanti più costosi della serie A:

● Lautaro Martinez giocatore dell’Inter, squadra campione in carica del torneo, il suo valore è di 80,00 mln euro

● Federico Chiesa calciatore italiano e attaccante della Juventus, nel 2021 ha vinto l’Europeo insieme alla nazionale, il suo costo è di 70,00 mln euro

● Victor Osimhen classe ‘98 e grande rivelazione del calcio africano, attualmente è nel reparto d’attacco del Napoli, il suo valore è di 50,00 mln euro

Il valore di mercato dei centrocampisti di Serie A

Si dice che il centrocampo è il cervello e il cuore di una squadra perché è il reparto che si occupa di equilibrare le fasi di attacco e difesa.

Considerando la stagione di Serie A 2021, i centrocampisti con il più alto valore di mercato sono:

● Sergej Milinković-Savić è dal 2015 un giocatore della Lazio, l’attuale valore è di 70,00 mln di euro

● Nicolò Barella centrocampista dell’Inter e della Nazionale Italiana vale 65,00 mln di euro

● Franck Kessié calciatore ivoriano, milita nel centrocampo del Milan, il suo costo è di 55,00 mln di euro

Seria A Tim: il prezzo dei difensori

Ultimo ma non meno importante il reparto difensivo, in Italia è molto competitivo, spesso il campionato è deciso proprio dalla squadra con la miglior difesa.

Ecco quali sono i prezzi di mercato dei difensori di Serie A 2021:

● Matthijs de Ligt 75,00 mln di euro

● Alessandro Bastoni 60,00 mln di euro

● Milan Skriniar 60,00 mln di euro

Per concludere puoi seguire notizie, risultati e classifica sulla Serie A Tim a questo indirizzo.