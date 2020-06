Svelata la nuova maglia “home” del Bayern Monaco (stagione 2020/21)

(di Leonardo Calero) – In occasione della partita di mercoledì scorso tra Bayern Monaco ed Eintracht Francoforte (vinta dai padroni di casa per 2-1), il club bavarese ha presentato ufficialmente il kit ufficiale per la prossima stagione (2020-21). Le novità sono poche, tant’è che il design ricorda quello visto nella stagione 2016/17. Serge Gnabry, esterno d’attacco dei bavaresi e primo testimonial nell’occasione, è stato utilizzato come “modello” per presentare i cambiamenti. Classica divisa total red, con colletto e bordi bianchi, più le strisce verticali sempre sui lati. Per quanto riguarda i pantaloncini (sempre con le tre strisce bianche) ed i calzettoni continuano ad essere rossi.

Lo sponsor tecnico è sempre Adidas, mentre quelli commerciali T-Mobile e Qatar Airways.

Anche la maglia da portiere riserva poche novità, caratterizzato da un celeste particolarmente acceso con il simbolo a scacchi bianchi ed azzurri simbolo bavarese.