SKY RINNOVA LA PROPRIA PARTNERSHIP CON ESPN E SI ASSICURA I DIRITTI DEL WORLD TEST CHAMPIONSHIP

L’accordo offre inoltre ai clienti Sky e Sky Sport Now l’accesso a una gamma di contenuti video on-demand da ESPNews, ESPNU, ACC Network e SEC Network, nonché all’app Watch ESPN, per la prima volta.

Secondo i termini dell’accordo, Sky continuerà a fornire ai propri clienti due canali ESPN su Sky Sport e in streaming su Sky Sport Now e Sky Go.

“Essere in grado di condividere questa competizione così importante con la Nuova Zelanda è un grande onore per il team Sky, e stiamo facendo tutto il possibile per sfruttare al meglio questa opportunità”, ha dichiarato Sky TV in un comunicato stampa.

“I nostri ringraziamenti vanno all’ICC per aver continuato il nostro rapporto di lunga data, al nostro team di contenuti sportivi e partnership e ai nostri clienti, che sappiamo saranno lieti di poter vedere i loro eroi, i Black Caps, impegnarsi per la vittoria”.