SuperBowl 2024: Chiefs e 49ers si giocheranno l’evento più costoso della storia

L’evento sportivo più seguito degli Stati Uniti (il 3° più seguito al mondo dopo le Olimpiadi e i Mondiali di calcio), domenica 11 febbraio arriverà alla sua 58ª edizione. I numeri e (soprattutto) le cifre che ci dicono perché sarà il più ricco e seguito di sempre.

(di Davide Pollastri) – Il LVIII Super Bowl, che si terrà domenica 11 febbraio all’Allegiant Stadium di Paradise, nel Nevada, vedrà i campioni in carica dei Kansas City Chiefs sfidare i “challenger” dei San Francisco 49ers in una rivincita dell’ultimo atto del 2020, vinto dai ‘KCers’ con il punteggio di 31-20.

Chi vorrà assistere alla sfida dalle tribune dello stadio da 65mila posti (costato 1,97 miliardi di dollari), dovrà prepararsi a sborsare cifre più uniche che rare per un evento di questo genere.

I prezzi dei preziosi biglietti, infatti, saranno i più alti nella storia del Super Bowl. Secondo la piattaforma StubHub, i prezzi partono da un minimo di 6.300 dollari per un posto d’angolo nella sezione 346 (posti in alto con una visuale non particolarmente invidiabile) fino a un massimo di 44.100 $ per un posto premium nella zona club, che include un pass VIP.

Per rendere l’idea della crescita di questi costi, basti pensare che i biglietti più economici per il Super Bowl del 2023 costavano 3.480 euro e che per la finale di Champions League, giocata lo scorso 10 giugno a Istanbul tra il Manchester City e l’Inter, avevano prezzi che partivano da 70 euro fino ad arrivare a un massimo di 690 euro.

Dal primo SuperBowl del 15 gennaio 1967, vinto dai Green Bay Packers proprio contro i Kansas City Chiefs, in cui i costi dei biglietti oscillavano tra i 12 $ dei biglietti più economici ai 112 dei tagliandi più preziosi, ai giorni nostri i costi per un posto all’evento capace di bloccare gli USA per 4 adrenaliniche ore sono cresciuti di pari passo con l’interesse nei confronti di una finalissima che non è solo una sfida sportiva ma una vera e propria rappresentazione dello stile e del living made in USA con concerti di icone pop come Usher e Rihanna nell’Halftime Show (l’intervallo a cavallo tra il secondo ed il terzo tempo di gioco), spazi pubblicitari di 7 secondi venduti a 30 milioni di dollari e svariate presenze di vip come la popstar Taylor Swift (da alcuni mesi girlfriend di Travis Kelce, Tight end dei Chiefs).