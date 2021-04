SUPER LEGA: LA ENGLISH PREMIER LEAGUE DICE ’NO’

(di Leonardo Zermo) – Continua la diatriba sulla Superlega Europea: anche la English Premier League (EPL) si schiera, opponendosi fermamente al progetto dei dodici club secessionisti (di cui 6 UK) con un comunicato ufficiale.

La Premiership prende una posizione ufficiale molto netta sull’European Super League. In seguito a una riunione tra gli altri quattordici club – quelli non coinvolti nella nuova lega -, il campionato inglese si schiera contro il progetto scissionista con una nota ufficiale: “La Premier League, insieme alla FA, ha incontrato oggi i club per discutere le implicazioni immediate alla proposta della Super League. I 14 club presenti alla riunione hanno respinto all’unanimità e con vigore i piani per la nuova competizione”.

Alcuni club avevano già espresso il loro dissenso verso la Superlega, come Leeds ed Everton, mentre nelle ultime ore si aggiungono altri pareri di giocatori non allineati al progetto in esame, come il capitano del Liverpool Henderson e il capitano del Manchester City De Bruyne.