Subito.it nuovo gold sponsor della Lega Basket (LBA). L’operazione curata dall’advisor Infront

Lega Basket e Infront hanno annunciato l’accordo per la stagione 2024/25 come Gold Sponsor e Official Marketplace con Subito.it, la piattaforma italiana leader per vendere e comprare in modo sostenibile.

Con una community di 2,5 milioni di persone e 11 milioni di annunci live ogni giorno, Subito è da sempre abilitatore di passioni e alleato perfetto per la passione sportiva degli italiani. Con la sua categoria Sports, è la piattaforma ideale dove trovare tutto quello che si desidera per iniziare e/o provare una nuova disciplina oltre che un riferimento in ambito sportivo e in particolare per quello che riguarda la pallacanestro, come dimostrano le ricerche in piattaforma nei primi 6 mesi del 2024, dove la parola “Basket” è stata ricercata quasi 20.000 volte e dove l’oggetto più richiesto è proprio il canestro.

La collaborazione tra Lega Basket, Infront e Subito non si limiterà alla sponsorizzazione. LBA, infatti, aprirà un proprio profilo su Subito, mettendo a disposizione memorabilia come magliette, palloni e altri cimeli e/o oggetti dei campioni in campo, che saranno acquistabili sulla piattaforma al termine delle partite, con pagamento e spedizione integrata. Un’occasione imperdibile per tutti i tifosi per portarsi a casa un cimelio di grande valore, ma anche per fare del bene. Il ricavato di tutte le vendite verrà donato a Fondazione Laureus Sport for Good Italia ETS, la non profit che in Italia si occupa di promuovere un cambiamento sociale positivo attraverso lo sport, generando aggregazione e coesione sociale attraverso attività sportive gratuite ad alto impatto educativo per ragazzi e ragazze provenienti da contesti socioeconomici vulnerabili.

Si tratta di una collaborazione che vuole ulteriormente sostenere i valori dello sport e del fairplay cari ai tre partner coinvolti, che attraverso questa iniziativa, vogliono diffondere ulteriormente l’affezione a questa disciplina, già supportata da una nutrita community.

“Ringraziamo Subito e il nostro Advisor Infront per aver investito in una partnership che coinvolge tutte le nostre property e che intende dialogare con il mondo del basket e gli utenti di Subito in maniera trasversale, usando tutte le piattaforme, dalla presenza onsite alle iniziative digitali – commenta Umberto Gandini, Presidente Lega Basket Serie A – Siamo particolarmente soddisfatti di poter contribuire come LBA, tramite il marketplace Subito, alle iniziative di Fondazione Laureus, che attraverso lo sport promuove aggregazione e coesione sociale, un messaggio per noi molto importante e di cui sposiamo in pieno i valori”.

“Come Official Advisor di LBA, siamo molto soddisfatti di aver concluso un accordo così importante e innovativo tra LBA e Subito – dichiara Alessandro Giacomini, Managing Director Infront Italy – Siamo convinti che questa partnership possa ampliare la fan base del mondo basket, coinvolgendo gli utenti di Subito e offrendo loro l’opportunità di accedere ai cimeli dei grandi campioni, facendo al contempo un gesto di generosità per una buona causa”.

“Siamo entusiasti di essere al fianco di LBA per questa stagione come Gold Sponsor e Official Marketplace – dice Wally Mascheroni, CMO di Subito – Per Subito è una grande opportunità essere accanto a sportivi, appassionati e tifosi in tutti i palazzetti d’Italia per diffondere la cultura della second hand come scelta d’acquisto smart e sostenibile in grado di soddisfare la propria passione sportiva, risparmiando e facendo bene al pianeta”. (fonte: Infront Italy)