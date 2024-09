Il Milan firma una nuova partnership con il marchio ASUS

AC Milan ha annuniato una nuova partnership con ASUS, che diventa Official Computer Hardware Partner di AC Milan per l’Italia a partire dalla stagione in corso.

La partnership testimonia la continua volontà delle due parti di ricercare nuove sfide e rinnovarsi, contemporaneamente affermandosi come standard globale di eccellenza nei rispettivi campi. AC Milan e ASUS condividono valori profondamente radicati nella passione e nell’innovazione, che li uniscono in una visione comune di successo e progresso continuo. Questi valori si riflettono nel costante impegno per raggiungere traguardi sempre più alti, attraverso la dedizione, il talento e il gioco di squadra.

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare questa nuova partnership con ASUS, un leader globale nel settore tecnologico. Questa collaborazione unisce due realtà riconosciute in tutto il mondo, entrambe impegnate a garantire l’eccellenza e a raggiungere nuovi traguardi nei rispettivi settori.”

Massimo Merici, System Business Group Director di ASUS ha commentato: “Siamo entusiasti di iniziare questa nuova avventura insieme a un partner riconosciuto come AC Milan: siamo sicuri che insieme potremo veicolare al meglio i valori che ci accomunano, come la passione e l’ambizione, portando i nostri utenti a essere uniti nell’amore per la tecnologia e per lo sport. Insieme creiamo una squadra affiatata, volta al successo e sempre alla ricerca di esperienze incredibili.”