Street Sport, lo sport a portata di mano

Praticare lo sport è da sempre una delle priorità dell’essere umano, spinto sia dalla cura e benessere del proprio corpo, che soprattutto dalla componente ludico-intrattenitiva intrinseca nell’attività fisica. Guardare i propri beniamini alla tv o allo stadio e cercare di replicare sul campo le gesta dei campioni delle varie discipline è il sogno di ogni bambino che, anche da adulto, non riesce a rinunciare a una partita con gli amici per poter staccare dalla frenetica vita lavorativa e concedersi qualche ora tutta per sé.

Nel corso del tempo, però, la diffusione della pubblicità, l’avvento dei social e le nuove tendenze delle generazioni odierne hanno avuto un impatto significativo nel mondo dell’attività fisica, con gli sport che sono cambiati radicalmente, modificandosi e innovandosi per venire incontro alle rinnovate esigenze in termini di spettacolarità, fruizione e divertimento.

E in questo contesto, sono nate nuove discipline, di diretta derivazione dagli sport classici, con versioni ibride e originali in grado di attirare l’attenzione di un pubblico variegato e in continua crescita. Tra queste non possiamo non citare gli Street Sport.

Cosa sono gli “Street Sport“

Quando parliamo di Street Sport ci riferiamo a delle discipline moderne che nascono come innovazione degli sport classici come il calcio e il basket. Le ragioni dietro a questi “ibridi” sono riconducibili alla necessità di offrire una pratica sportiva nuova, fuori dagli schemi, in cui la creatività, l’assenza quasi totale di regole e la voglia di stupire e divertirsi, rendono il gioco incredibilmente spettacolare e caratterizzato da un alto livello di agonismo e intensità.

Gli street sport maggiormente diffusi sono lo Street Soccer e lo Street Basket, le cui origini traggono spunto da fortunati spot pubblicitari e dall’amore per la palla a spicchi d’oltreoceano.

Lo street soccer, infatti, ha visto la sua diffusione dopo una campagna pubblicitaria della Nike dei primi anni 2000 e, non a caso è comunemente conosciuto come “calcio in gabbia”, con i partecipanti che si sfidano all’interno di un campo circondato da barriere e reti che rendono le partite un mix di giocate da funamboli e scontri senza esclusione di colpi, proprio come facevano i campioni presenti nello spot.

Lo street basket, invece, prende spunto dai playground di pallacanestro americani, veri e propri simboli delle periferie a stelle e strisce e del riscatto sociale di tanti giovani che vivono in condizioni disagiate. Anche qui l’agonismo, la fantasia e il sudore la fanno da padroni.

L’attenzione verso gli street sport è stata tale da spingere gli organizzatori di eventi, così come i gestori di circoli sportivi e ricreativi, a installare i campi di street sport, creando delle aree dedicati a tutti gli amanti di quelli che possono essere definiti senza sbagliare gli sport 2.0, divertendo e appassionando un pubblico sempre più vasto, senza distinzioni di età, sesso e condizione fisica.

Come nasce Street Sport

Street Sport nasce nel 2012 dall’idea di due giovani ragazzi appassionati di sport che hanno voluto trasformare questo amore in un’attività da offrire a tutti coloro che cercavano un’alternativa originale e divertente all’attività fisica “tradizionale”.

L’azienda in breve tempo si è affermata come un punto di riferimento nel mondo dell’intrattenimento sportivo e non solo, vendendo e noleggiando i campi di street soccer e street basket per appuntamenti dal grande richiamo di pubblico in eventi di piazza, fiere, centri commerciali, feste universitarie e meeting aziendali. Ma non solo. Nel tempo Street Sport ha stretto forti collaborazioni con Università e Scuole, portando le proprie strutture all’interno di atenei e complessi scolastici, facendo divertire migliaia di ragazzi e ragazze, con appuntamenti annuali e di grande successo.

La più grande soddisfazione dei soci fondatori è stata quella di realizzare infine partnership con società calcistiche di Serie A che hanno deciso di mettere a disposizione dei propri tifosi i campi di street sport all’interno dei villaggi dedicati ai fans fuori dallo Stadio.

Il successo degli Street Sport, oltre a essere collegato alle caratteristiche intrinseche del gioco, vivace e appassionante, è relativo alla semplicità di montaggio/smontaggio dei campi, che non necessitano di opere di modifica del territorio, essendo le strutture a impatto zero, consentendo quindi anche a chi ne usufruisce di non dover ottenere particolari autorizzazioni per la loro installazione. Il tutto per un costo contenuto e facilmente ammortizzabile. Visitando il sito https://www.streetsportitalia.it è possibile sfogliare il catalogo e scegliere se acquistare o noleggiare la struttura preferita, richiedendo un preventivo e contando su un servizio di assistenza a 360 gradi sia per individuare la soluzione più adatta alle proprie esigenze sia per quel che concerne la manutenzione e il montaggio delle strutture.

Per tutti questi motivi, gli Street Sport rappresentano oggi una delle soluzioni migliori per rendere il proprio evento o la propria attività uniche nel suo genere con un’offerta originale, innovativa e, soprattutto, al passo con le nuove tendenze di intrattenimento del momento.