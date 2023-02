MSC CROCIERE MAIN PARTNER 2022/2023 DI AC MONZA

MSC Crociere e AC Monza hanno annunciato oggi l’avvio di un accordo di partnership per la stagione 2022/2023. La Compagnia crocieristica sarà infatti main partner della squadra brianzola: a partire da Monza-Sampdoria di questa sera il logo di MSC Crociere sarà presente sui led di bordocampo in occasione delle gare casalinghe e sui backdrop in sala conferenze, flash zone e mixed zone.

Il logo di MSC Crociere sarà inoltre visibile anche al Centro Sportivo Luigi Berlusconi-Monzello sui cartelli fissi posizionati in prossimità dei campi di allenamento, oltre che sulla home page del sito internet del Club.

La partnership tra AC Monza e MSC Crociere si caratterizzerà, altresì, attraverso numerose iniziative che la Compagnia intende organizzare insieme alla squadra, sia a bordo delle navi che a terra, per coinvolgere la tifoseria biancorossa e tutto il territorio brianzolo.