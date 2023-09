Streaming, sport ed esport: come cambia il mondo dell’intrattenimento

Viviamo in un’epoca in cui i cambiamenti sono all’ordine del giorno. Le nostre vite e le nostre abitudini si modificano a una velocità senza precedenti e in un simile contesto diviene sempre più difficile fare delle previsioni a medio e lungo termine in qualsiasi ambito. In campo economico, però, c’è un settore che da ormai un decennio fa registrare una crescita che non accenna a fermarsi: stiamo parlando dello streaming, che nel giro di poco tempo è riuscito a diventare il principale mezzo di diffusione di film e serie TV, attestandosi presto come leader anche in ambito sportivo e degli e-sport.

Lo streaming sportivo sta scalzando il satellitare

Dopo essersi diffuso come mezzo per la riproduzione a mezzo internet principalmente di film, serie televisive e documentari, negli ultimi anni lo streaming ha preso sempre più piede anche in ambito sportivo e ormai la quasi totalità delle manifestazioni sportive viene proiettata in streaming. I segreti di questo fenomeno sono molteplici e sono principalmente rinvenibili nel fatto che lo streaming, a differenza del satellitare e del digitale, offre agli utenti un’ampia libertà sia in termini di tempo che in termini di modalità di fruizione dei prodotti. Giusto per fare qualche esempio, da qualche anno l’emittente britannica Dazn è entrata nel mondo del calcio italiano acquistando dapprima i diritti di alcune partite di Serie A per poi acquisire la totalità delle stesse per la durata di un triennio. Dopo le difficoltà iniziali, legate sia a problemi di server della stessa azienda che di rete presenti all’interno del nostro Paese, il servizio offerto da Dazn è migliorato sensibilmente e con esso anche l’opinione degli utenti nei confronti dello streaming sportivo. Ecco quindi che altre emittenti come NOW, per mezzo della quale gli utenti possono seguire Premier League, Formula 1 e molti altri sport, hanno riscosso sempre maggiore successo tra gli appassionati, sia per la fruibilità della piattaforma che per i prezzi di abbonamento più contenuti rispetto alla satellitare Sky. L’ultimo esperimento riuscito in tal ambito è stato quello compiuto da Amazon che per mezzo della piattaforma Amazon Prime Video ha acquisito i diritti di una partita a settimana della Champions League e anche in questo caso i risultati sono stati ottimi, sia in termini di servizio offerto che di riscontro da parte del pubblico.

Lo streaming traina anche sport ed e-Sport

Lo streaming ha fatto da motore trainante a tanti altri settori legati direttamente o indirettamente al mondo dell’intrattenimento: stiamo parlando principalmente di quello dei videogiochi e del gioco online che hanno saputo sfruttare maggiormente le potenzialità delle riproduzioni video a mezzo internet. È così nata una vera e propria categoria denominata “game streaming” che ormai è un fenomeno di portata planetaria, con milioni di utenti che quotidianamente accedono a piattaforme come Twitch e YouTube per assistere alle sessioni di gioco dei propri streamer preferiti. Giochi come FIFA, Call of Duty e Fortnite sono diventati dei fenomeni di massa anche perché sul web generano un interesse paragonabile a quello degli sport maggiori. Ci sono poi giochi come il poker che hanno risentito favorevolmente dell’esplosione del fenomeno dello streaming. Il poker è però cresciuto anche e principalmente grazie ai casinò online che, oltre a offrire agli utenti la possibilità di intrattenersi con i classici Giochi da casinò, permettono agli stessi di approfondire i termini del poker, le strategie da adottare e le tecniche di allenamento utilizzate dai migliori giocatori al mondo. Al poker va riconosciuto l’indubbio merito di aver colto prima di altri le enormi potenzialità del web e di averle sfruttate a 360°, partendo dalla creazione di appositi portali online sino ad arrivare alla trasmissione online dei principali tornei di poker che settimanalmente vengono disputati in giro per il mondo.

Come abbiamo avuto modo di vedere, all’interno di una società che cambia a una velocità sempre maggiore, è più di un decennio che l’universo dello streaming continua a stare sulla cresta dell’onda e l’impressione diffusa è che difficilmente nel prossimo futuro questo mondo incontrerà delle battute d’arresto, almeno fino a quando non avverrà una nuova rivoluzione.