Raheem Sterling “firma” con Puma: contratto da 100 milioni di sterline

(di Andrea Peddis) – Raheem Sterling, 25enne stella giamaicana “naturalizzata” inglese del Manchester City FC (MCFC), ha deciso di non rinnovare con Nike, rifiutando un’offerta faraonica per sposare il progetto Puma, con un progetto che lo mette al centro dei suoi riflettori. Un contratto da 100 milioni di sterline è pronto per il calciatore inglese, che diventa così il più pagato tra gli atleti del brand tedesco.

Sarà lui il volto internazionale di Puma e avrà l’opportunità di lavorare in stretta collaborazione con il creative director Jay-Z.

La sua abilità palla al piede, la sua rapidità e il caratteristico movimento del corpo l’hanno reso un volto facilmente riconoscibile anche fuori dal campo. Se poi si aggiungono anche le ottime prestazioni a livello realizzativo degli ultimi due anni (55 gol tra club e nazionale), non si può trovare simbolo più adatto come partner sportivo. Il classe ’94 è già sponsor di Gilette, Pepsi e H&M, e ha rifiutato le avance di Nike che lo avrebbe messo tra i giganti Mbappé (PSG), Cristiano Ronaldo (Juventus FC) e LeBron James (L.A. Lakers).

Il nuovo “David Bechkam” (com’è stato più volte denominato per via della sua intensa attività fuori dal campo) ha preferito il palcoscenico tutto per sé proposto da Puma, e sovrastare tra gli altri Antoine Griezman e i compagni di squadra Aguero, Zinchenko e David Silva, tutti partner di Puma.